अनेक महिन्यांपासून फरार असलेले 'आप'चे आमदार हरमीत सिंग यांना अटक; अत्याचार, फसवणूक आणि धमक्यांचे आरोप

आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांच्यावर अत्याचार, फसवणूक आणि धमकी दिल्याचा आरोप आहे.

AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra
आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा (File Photo - ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 1:11 PM IST

चंदीगड : पंजाबमधील सनौरचे आम आदमी पार्टीचे आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांना पटियाला पोलिसांनी अटक केली आहे. आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांच्यावर अत्याचार, फसवणूक आणि धमकी दिल्याचा आरोप आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून ते फरार होते. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्यांना आज पटियाला न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

लुकआउट नोटिस जारी करण्यात आली होती : अत्याचाराच्या एका प्रकरणात पटियाला पोलिसांनी आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर अत्याचार, फसवणूक आणि गुन्हेगारी धमकीच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. ते 2 सप्टेंबरपासून फरार होते आणि न्यायालयानं त्यांना फरार घोषित केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी करण्यात आली होती. प्राथमिक माहितीनुसार, पंजाब पोलिसांनी आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांना मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरच्या शिवपुरी येथून अटक केली. त्यानंतर त्यांना अटक करून पतियाळा इथं आणण्यात आलं. दरम्यान, आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यासाठी पोलिसांची पाच ते सहा पथकं सहभागी होती, असं सांगण्यात येत आहे.

न्यायालयात हजर केलं जाणार : दरम्यान, पटियालाचे एसएसपी वरुण शर्मा म्हणाले, "आम आदमी पार्टीचे (आप) आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा आणि त्यांच्या तीन साथीदारांना पोलिसांनी आंतरराज्यीय कारवाईदरम्यान अटक केली. सर्व आरोपींना आज न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. यावेळी पोलीस त्यांच्या रिमांडची मागणी करतील. तसंच आरोपींविरुद्ध आधीच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यांना फरार घोषित करण्यात आलं होतं. पोलीस पथकं बऱ्याच दिवसांपासून त्यांचा शोध घेत होती."

कायद्यानुसार पुढील पोलीस कारवाई केली जाईल : एसएसपी वरुण शर्मा यांनी सांगितलं की, "पटियाला पोलिसांच्या पथकानं एक मोठी मोहीम राबवून अखेर मध्य प्रदेशातील शिवपुरी-ग्वाल्हेर परिसराजवळ आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा आणि त्यांच्या तीन साथीदारांना अटक करण्यात यश मिळवलं. अटकेच्या वेळी आरोपी स्कॉर्पिओ कारमधून प्रवास करत होते. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पटियाला इथं आणलं आहे. तसंच आरोपींची चौकशी सुरू असून प्रकरणाच्या इतर पैलूंचाही तपास केला जाईल. कायद्यानुसार पुढील पोलीस कारवाई केली जाईल. पोलीस आता न्यायालयाकडून रिमांड मिळवण्याची आणि या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची तयारी करत आहेत," असं एसएसपी वरुण शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

