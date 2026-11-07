अभिषेक बॅनर्जींच्या घरावर मध्यरात्री हल्ला, भाजपा कार्यकर्त्यांवर आरोप
भाजपा कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा आपल्या निवासस्थानावर हल्ला केल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला आहे.
Published : November 7, 2026 at 2:26 PM IST
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा आपल्या निवासस्थानावर हल्ला केल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी (Abhishek Banerjee) यांनी शनिवारी केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते, कोलकाता पोलीस आणि उच्च न्यायिक संस्थांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, "सकाळी मी रेकी (निरीक्षण) व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेचच, भाजपाच्या गुंडांनी पहाटे 2 वाजता माझ्या घरावर हल्ला केला. हे सर्व कोलकाता पोलिसांच्या उपस्थितीत घडले." तसंच कोलकाता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, "हे सर्व शांतपणे पाहत राहिल्याबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. मी लवकरच व्हिडिओ अपलोड करेन."
घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी : शुक्रवारी अभिषेक बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, गेल्या दोन दिवसांपासून काही अज्ञात व्यक्ती त्यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर पाळत ठेवत होत्या. तसंच त्यांची चौकशी केली असता, त्यांनी स्वतःची ओळख पोलीस अधिकारी म्हणून दिल्याचं अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. पुढं त्यांनी एका निवडून आलेल्या खासदाराच्या निवासस्थानाभोवती कोलकाता पोलीस कथितपणे हेरगिरी आणि टेहळणी का करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. याचबरोबर, एका संशयास्पद कटाचा आरोप करत, अभिषेक बॅनर्जी यांनी या कारवाईचे आदेश कोणी दिले आणि या गुप्त टेहळणीमागे काय हेतू होता, याची घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, कोलकाता पोलीस, गृह मंत्रालय आणि पश्चिम बंगाल पोलीस यांचे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले आणि या प्रकरणाची तत्काळ व सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
याआधी कॅमॅक स्ट्रीटवरील कार्यालयावर झाला होता हल्ला : सप्टेंबरमध्ये, तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कॅमॅक स्ट्रीटवरील कार्यालयावर हल्ला झाला होता. कार्यालयाची तोडफोड झाल्याचं वृत्त होतं. अभिषेक बॅनर्जी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी आरोप केला होता की, भाजपाचे सशस्त्र गुंड पहाटेच्या वेळी पक्षाच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी तोडफोड केली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत अभिषेक बॅनर्जी यांनी लिहिलं होतं की, "कॅमॅक स्ट्रीटवर जे घडले, तो कायद्याच्या राज्यावरील एक लाजिरवाणा हल्ला आहे. पहाटे 4:30 च्या सुमारास, भाजपाच्या सशस्त्र गुंडांनी कोलकात्याच्या मध्यभागी असलेल्या आमच्या पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला केला. त्यांनी आमच्या सदस्यांवर हल्ला केला, त्यांचे फोन हिसकावून घेतले, फर्निचर तोडले, कार्यालयाची तोडफोड केली आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची नासधूस केली."
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