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जमीन घोटाळा प्रकरणात बंगाल सीआयडीकडून अभिषेक बॅनर्जी यांचे पीए सुमित रॉय यांना अटक

रॉय यांना यापूर्वी न्यायालयाकडून गुरुवारपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले होते; मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy arrested
अभिषेक बॅनर्जी यांचे पीए सुमित रॉय यांना अटक (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 5:29 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या सीआयडीने (CID) तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक (PA) सुमित रॉय यांना अटक केली आहे. रॉय यांना यापूर्वी न्यायालयाकडून गुरुवारपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले होते; मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने 6 ऑगस्ट रोजी सुमित रॉय यांना हा दिलासा दिला होता.

सुमित रॉय यांना ताब्यात घेण्याच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद : बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी चौकशीसाठी सुमित रॉय यांना ताब्यात घेण्याच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे रॉय टाळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या व्यतिरिक्त साल्बोनी येथील सरकारी जमिनीच्या विक्रीनंतर रॉय यांनी आपल्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

आणखी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेत : साल्बोनी जमीन फसवणूक प्रकरणाच्या संदर्भात सुमित रॉय गेल्या महिन्यात 8 ऑगस्ट रोजी सीआयडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले होते. त्यावेळी तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली होती आणि त्यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता. मात्र, त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सुमित रॉय यांच्यावर अलीकडेच आणखी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेत, ज्यामुळे त्यांच्यावरील एकूण गुन्ह्यांची संख्या चार झाली आहे. या नवीन प्रकरणांमध्ये अटकेची भीती वाटल्याने सुमित यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

सुमित यांच्यावर लाखो रुपये गोळा केल्याचा आरोप : मिळालेल्या माहितीनुसार, मेदिनीपूरचे माजी टीएमसी आमदार सुजॉय हाजरा (जे सध्या तुरुंगात आहेत) यांची चौकशी आणि त्यानंतरच्या तपासादरम्यान जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात सुमित यांचे नाव समोर आले होते. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने अनेक व्यक्तींकडून लाखो रुपये गोळा केल्याचा आरोपही सुमित यांच्यावर आहे. तसेच पश्चिम मेदिनीपूरमधील साल्बोनी येथे जमीन-संबंधित फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या एका वेगळ्या प्रकरणातही त्यांना आरोपी करण्यात आले आहे.

Last Updated : September 10, 2026 at 5:29 PM IST

TAGGED:

BENGAL CID IN LAND SCAM CASE
CID ARRESTED SUMIT ROY
अभिषेक बॅनर्जींच्या सचिवाला अटक
SALBONI LAND SCAM CASE

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