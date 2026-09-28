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झेड-प्लस सुरक्षा काढून घेतल्याचा आरोप; अभिषेक बॅनर्जींची उच्च न्यायालयात धाव

न्यायालयानं याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली असून सुनावणीसाठी 6 ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बॅनर्जी (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 5:09 PM IST

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कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी आपली 'झेड-प्लस' (Z-plus) सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा आरोप करत सोमवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांचे वकील अयान भट्टाचार्य यांनी न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या खंडपीठासमोर तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, न्यायालयानं याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली असून सुनावणीसाठी 6 ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

अभिषेक बॅनर्जी हे प्रमुख विरोधी पक्षाचे सरचिटणीस आहेत आणि त्यांना 'झेड-प्लस' सुरक्षा पुरवली जात होती. मात्र, निवडणुकीनंतर झेड-प्लस' सुरक्षा काढून घेण्यात आली, असं वकील अयान भट्टाचार्य यांनी सांगितलं. "माझ्या अशिलावर अनेकदा हल्ले झाले आहेत. सध्या त्यांच्याकडे घराबाहेर तैनात असलेल्या काही रक्षकांशिवाय कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही," असं सांगत या परिस्थितीमुळं तातडीनं सुनावणी होणं आवश्यक असल्याचं वकील अयान भट्टाचार्य यांनी अधोरेखित केलं.

दरम्यान, मे महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांचं कार्यालय आणि निवासस्थान येथून अतिरिक्त पोलीस सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्यात आली होती. त्यावेळी कोलकाता पोलिसांनी स्पष्ट केलं होतं की, 'झेड-प्लस' सुरक्षा प्रोटोकॉल कायम आहे. केवळ 'झेड-प्लस'च्या बाहेरील अतिरिक्त सुरक्षा हटवण्यात आली होती. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, त्यांच्या घराबाहेरील आणि कार्यालयाबाहेरील अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त हटवण्यात आला. त्यावेळी, 'झेड-प्लस' सुरक्षा व्यवस्था कायम होती आणि केवळ 'झेड-प्लस' व्यतिरिक्त असलेली अतिरिक्त सुरक्षा हटवण्यात आली होती, असं कोलकाता पोलिसांनी सांगितलं होतं.

त्याच महिन्याच्या उत्तरार्धात, अभिषेक बॅनर्जी यांची सुरक्षा आणखी कमी करण्याचा आणि त्यांची 'झेड-प्लस' सुर पूर्णपणे सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त समोर आलं. सुरक्षा काढून घेण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या दरम्यान, मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सोनारपूरमध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाला. तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते संजू कर्माकर यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटायला जात असताना अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसंच अभिषेक बॅनर्जी यांनी स्वतः पोलिसांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

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TAGGED:

अभिषेक बॅनर्जी
CALCUTTA HIGH COURT
कोलकाता उच्च न्यायालय
Z PLUS SECURITY
ABHISHEK BANERJEE

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