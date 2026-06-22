जंतर मंतरवर येण्यास कोणत्याही व्हिसाची गरज नाही: संतप्त अभिजीत दिपकेचा पोलिसांना इशारा
दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात येणाऱ्या आंदोलकांना आधार कार्ड, पॅन कार्डची मागणी करण्यात येत असल्याचा आरोप अभिजीत दिपकेनं केलं.
Published : June 22, 2026 at 5:32 PM IST
नवी दिल्ली : जंतर-मंतर इथं सुरू असलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या धरणं आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. यावेळी आधार आणि पॅन कार्ड तपासण्यावरून 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा संस्थापक अभिजीत दिपके आणि पोलिसांमध्ये चांगलाच वाद झाला. अभिजीत दिपके यानं "आंदोलनाच्या ठिकाणी येणाऱ्या आंदोलकांकडं आधार आणि पॅन कार्डची मागणी केली जात होती. हा लोकशाही अधिकारांचा विषय आहे. आंदोलकांना विनाकारण त्रास दिला जात आहे," असा आरोप केला. त्यामुळे जंतर मंतरवर चांगलाच तणाव निर्माण झाला.
आंदोलकांकडं आधार, पॅन कार्डची मागणी : आंदोलनाच्या ठिकाणी जमलेल्या आंदोलकांना संबोधित करताना अभिजीत दिपके म्हणाला की, "गेल्या तीन दिवसांपासून कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलक शांततेनं आंदोलनाला बसले आहेत. या आंदोलकांनी कोणताही उपद्रव केलेला नाही. सहभागी आंदोलक सातत्यानं कायदा व सुव्यवस्थेचं पालन करत आहेत. पोलिसांना सहकार्य करत आहेत. असं असूनही, बॅरिकेड्सवर आंदोलकांना अडवून ओळखपत्रांची मागणी केली जात आहे."
पाणी आणि अन्न पुरवणाऱ्यांना प्रश्न का ? : अभिजीत दिपके यानं "आंदोलनाच्या ठिकाणी पिण्याचं पाणी आणि अन्न पुरवठा करत आहेत. तिथं कोणतीही बेकायदेशीर कृती घडत नसताना पाणी पुरवणाऱ्यांकडं आधार आणि पॅन कार्ड का मागितलं जात आहे," असा प्रश्न त्यानं उपस्थित केला. लोक केवळ पाणी, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तू आणत होते. "पाणी येत आहे, अन्न येत आहे, अगदी 'राजमा-चावल' सुद्धा आणला जात आहे. अमली पदार्थ किंवा बेकायदेशीर वस्तूंची वाहतूक केली जात नाही. मग, आंदोलकांकडं आधार आणि पॅन कार्ड मागण्याची काय गरज आहे?" असा सवाल अभिजीत दिपके यानं केला.
वैयक्तिक माहितीच्या मागणीवर आक्षेप : "आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती का गोळा केली जात आहे. आधार कार्डद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक तपशीलांपर्यंत पोहोचता येते, त्यामुळे हा वैयक्तिक गोपनीयतेचा मुद्दा बनतो. जर एखादी व्यक्ती शांततेनं आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊ इच्छित असेल, तर केवळ ओळखपत्र तपासण्याच्या कारणास्तव त्यांना अडवलं जाऊ नये. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपली मतं मांडण्याचा आणि आंदोलनात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. अभिजीत दिपके यानं पोलिसांना इशारा दिला आहे. अभिजीत दfपके यानं सांगितलं की, "भविष्यात जर कोणाला बॅरिकेड्सवर अडवून आधार कार्ड दाखवण्यास सांगितलं, मी स्वतः तिथं जाऊन आंदोलकांना आंदोलनस्थळी घेऊन येईल आणि तिथंच धरणं आंदोलन करेल. पोलिसांना सहकार्य करुन संघर्ष टाळण्याची माझी इच्छा असली, तरी केवळ आधार कार्ड नसल्याच्या कारणास्तव आंदोलकांना अडवलं तर मला हस्तक्षेप करावा लागेल."
जंतर-मंतरला भेट देण्यासाठी 'व्हिसा'ची गरज नाही : अभिजीत दिपके यानं नमूद केलं की, "जंतर-मंतर हे देशातील लोकशाही मार्गानं आंदोलन करण्याचं ठिकाण आहे. तिथं प्रवेश करण्यासाठी कोणत्याही 'व्हिसा'ची आवश्यकता नाही. नागरिकांना आपली मतं शांततापूर्ण मार्गानं मांडण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा आदर केला गेला पाहिजे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. जनता आणि आपल्या समर्थकांना आवाहन केलं की, जर कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्यानं त्यांना अडवून आधार किंवा पॅन कार्डची मागणी केली, तर त्यांनी त्वरित आपल्याला याची माहिती द्यावी. आपण हा मुद्दा प्रशासनाकडं मांडू," असंही त्यान स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
- जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच'चे दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर अभिजीत दिपके ठाम
- धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे! नागपूर संविधान चौकात कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन, आत्महत्या करणाऱ्यांच्या पालकांना 1 कोटी देण्याची मागणी
- माझ्यावरील हल्ला ‘आरएसएस’नेच केला; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक आरोप!