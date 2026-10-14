CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याकडून 16 ऑक्टोबर रोजी 'लहरा दो तिरंगा' आंदोलनाची हाक
अभिजीत दिपके यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील कनॉट प्लेस ते सेंट्रल पार्कपर्यंत 'लहरा दो तिरंगा' (तिरंगा फडकवा) आंदोलनाची हाक दिली आहे.
Published : October 14, 2026 at 10:03 PM IST
नवी दिल्ली: 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील कनॉट प्लेस ते सेंट्रल पार्कपर्यंत 'लहरा दो तिरंगा' (तिरंगा फडकवा) आंदोलनाची हाक दिली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजता होणाऱ्या या आंदोलनाद्वारे कॉक्रोच जनता पार्टी आपले वरिष्ठ नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना ताब्यात घेतल्याबद्दल आणि त्यानंतर त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याबद्दल निषेध नोंदवणार आहे.
तिरंगा घेऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन : पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी समर्थकांना तिरंगा घेऊन या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रध्वज फडकावणे ही देशभक्तीची अभिव्यक्ती आहे आणि तो गुन्हा मानला जाऊ नये. प्रशासनाकडून जनआंदोलनांवर दडपशाही केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कॉक्रोच जनता पार्टी लोकशाही हक्क आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपला आवाज उठवणे सुरूच ठेवेल.
आमचा लढा लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी आहे : दरम्यान, जे समर्थक दिल्लीला पोहोचू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने देशभरात 'तिरंगा मार्च' आयोजित करण्याचे आवाहन केले. पक्षाच्या आवाहनानुसार, शुक्रवारी 16 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता विविध शहरांमध्ये हे मार्च काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सहभागींनी शिस्त पाळावी आणि हा कार्यक्रम शांततापूर्ण वातावरणात पार पडेल याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पक्ष नेतृत्वाने केले आहे. पक्षाचे नेते आशुतोष रंका यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "आमचा लढा घटनात्मक उत्तरदायित्व आणि लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी आहे. आंदोलनाची ठिकाणे बंद करणे आणि शांततापूर्ण आंदोलकांना अटक केल्याने ही चळवळ कमकुवत होणार नाही." कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माहितीनुसार, आशुतोष यांना तिहार तुरुंगात हलवण्यापूर्वी हे निवेदन जारी करण्यात आले होते.
आंदोलनापूर्वी संबंधित जागा अधिकृत निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून घोषित नव्हती : कॉक्रोच जनता पार्टीने दिलेल्या माहितीनुसार, जंतर-मंतर येथे अचानक केलेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना ताब्यात घेतले होते. दोन्ही नेत्यांवर सुरक्षेसाठी उभारलेले अडथळे (बॅरिकेड्स) ओलांडणे, अनधिकृतपणे प्रवेश करणे आणि पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्यपालनात अडथळा आणणे असे आरोप ठेवण्यात आले. आंदोलनापूर्वी संबंधित जागा अधिकृत निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून घोषित करण्यात आली नव्हती, असे वृत्त आहे.