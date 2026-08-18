दिपके 'आप'चा कार्यकर्ता, विद्यार्थी कसा? किरेन रिजिजू यांचा सवाल, राजकीय पक्षांवरही आरोप
किरेन रिजिजू यांनी अभिजीत दीपके यांच्यावर आरोप करताना तो आपचा कार्यकर्ता असल्याचं म्हटलं. तसेच त्यांनी राजकीय पक्षांवरही आंदोलनाचा फायदा घेतल्याचा आरोप केलाय.
Published : August 18, 2026 at 2:45 PM IST
नवी दिल्ली : काक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या नेतृत्वात दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन यशस्वी करुन दाखवलं. तरुणाईने नीट पेपरफुटी प्रकरणात सरकारला झुकवत आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतल्या. धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. त्यानंतर अभिजीत दिपके यांची देशभरात एकच चर्चा सुरु आहे. तसेच दीपके यांच्यावर आरोपही केले जात आहेत. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीत दिपके यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
अभिजीत हा आप अर्थात आम आदमी पार्टीचा कार्यकर्ता आहे. तसंच अभिजीत दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील तरुणांच्या आंदोलनात स्वत:ला विद्यार्थी नेता म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, असा आरोप रिजिजू यांनी केला आहे. रिजिजू काय म्हणाले? हे जाणून घेऊयात.
रिजिजू काय म्हणाले? -: विद्यार्थ्यांची चिंता स्वाभाविक आहे. मात्र 'आप'ने आपल्या फायद्यासाठी हे आंदोलन हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला, असं रिजिजू यांनी म्हटलं. तसेच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून युवा नेतृत्व उदयास आलं, यावरुन रिजिजू यांना प्रश्न करण्यात आला. यावर रिजिजू म्हणाले की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेते. तसेच रिजिजू यांनी विद्यार्थी चळवळ आणि राजकीय संधीसाधूपणा यात फरक असल्याचं म्हटलं.
"तो विद्यार्थी कसा झाला? :- "विद्यार्थ्यांच्या समस्या योग्य आहेत. मात्र आम आदमी पार्टी आणि इतरांद्वारे परिस्थिती हायजॅक करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. अभिजीत दिपके महाराष्ट्रातून आहे. मात्र तो आम आदमी पार्टीचा कार्यकर्ता आहे. तो विद्यार्थी कसा झाला?" असा प्रश्न रिजिजू यांनी उपस्थित केला.
राजकीय पक्षांवर आंदोलनाचा फायदा घेतल्याचा आरोप -: सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर थेट त्यांच्यासोबत बोलण्यासाठी तयार आहे. मात्र राजकीय पक्षांनी पराभवानंतर या आंदोलनाचा फायदा घेतल्याचा आरोप रिजिजू यांनी केला.
#WATCH | Delhi: On the young leadership that has emerged from the protest at Jantar Mantar, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The students' concerns are valid, but the attempt by the Aam Aadmi Party and others to hijack the situation is not right. Abhijeet Dipke… pic.twitter.com/i1rHxRrDcs— ANI (@ANI) August 18, 2026
"विद्यार्थ्यांमध्ये एका प्रकारचा जोश असतो. त्यांच्यासोबत चर्चा करता येऊ शकते. मात्र जेव्हा राजकीय पक्ष विद्यार्थ्यांच्या आडून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात ते योग्य नाही", असं रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान रिजिजू यांच्या या आरोपांवरुन स्वत: अभिजीत दिपके किंवा सीजेपीकडून काय प्रतिक्रिया देण्यात येते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा :
न्यायालय लिपिक पदाची परीक्षा पुन्हा घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन, अभिजीत दिपके यांची घोषणा