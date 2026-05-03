'बंगालमध्ये भाजपाचा उडेल धुव्वा' : संजय सिंह, म्हणाले 'ईडी सीबीआयची भिती . . . '

आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी कानपूरमध्ये भाजपावर मोठा हल्लाबोल केला. ईडी सीबीआयची भीती वाटणारेच भाजपामध्ये जातील, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

खासदार संजय सिंह
Published : May 3, 2026 at 6:09 PM IST

लखनऊ : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी 'आप'ला सोडचिठ्ठी देत भाजपाचा रस्ता धरला. त्यामुळे आपला मोठा धक्का बसला आहे. राघव चड्ढा यांच्यावरुन सध्या मोठं राजकारण रंगत आहे. त्यातच आता कानपूरला आलेले खासदार संजय सिंह यांनी राघव चड्ढा यांच्यावर हल्लाबोल केला. ज्यांना ईडी आणि सीबीआयची भीती वाटते तेच पुढारी भाजपामध्ये प्रवेश करतील, असा हल्लाबोल त्यांनी यावेळी नाव घेता भाजपामध्ये सहभागी झालेल्या सात खासदारांवर केला. खासदार संजय सिंह हे'मर्चंट चेंबर हॉल'मध्ये आयोजित एका परिसंवादात सहभागी झाले होते.

विविध विचारसरणीचे लोक एकाच व्यासपीठावर : या कार्यक्रमाचं वर्णन एक सकारात्मक उपक्रम असं करताना खासदार संजय सिंह म्हणाले की, "सध्याच्या काळात लोकशाहीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे की, विविध विचारसरणीचे लोक एकाच व्यासपीठावर एकत्र येऊन ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा करतील. या कार्यक्रमात बहुतांश राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, तसेच विचारवंत सहभागी झाले." विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर भर देताना संजय सिंह यांनी नमूद केलं की, "या परिसंवादात समाजवादी विचारवंत रघु ठाकूर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह इतर अनेक पक्षांच्या नेत्यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. सर्व राजकीय पक्ष आणि विचारवंतांनी एकत्र बसून, सध्याची आव्हानं आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर संवाद सुरू करणं हा एक कौतुकास्पद प्रयत्न आहे."

ईडी किंवा सीबीआयची भीती वाटते ते लोक भाजपामध्ये जातील : देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता, अशा संवादाची आज पूर्वीपेक्षाही अधिक गरज असल्याचं संजय सिंह यांनी यावेळी सांगितलं. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि नेत्यांच्या पक्षबदलाबाबतच्या प्रश्नांना त्यांनी स्पष्टपणे उत्तरं दिली. संजय सिंह म्हणाले की, "ज्यांना ईडी किंवा सीबीआयची भीती वाटते, केवळ तेच लोक पक्ष सोडून भाजपामध्ये जातील. ज्यांना भाजपाच्या मनमानी कारभाराची आणि दडपशाही रणनीतीची भीती वाटते, नेमके तेच लोक आपला पक्ष सोडून भाजपामध्ये सामील होत आहेत. आम आदमी पक्षाचे खरे शिलेदार आजही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. जे निर्भय आहेत, ते पक्षासोबत खंबीरपणे उभे राहतील आणि शेवटपर्यंत आपला संघर्ष सुरू ठेवतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बंगालमध्ये भाजपाचा उडेल धुव्वा - संजय सिंह : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याविषयी पसरत असलेल्या अफवांवर भाष्य करताना संजय सिंह म्हणाले की, "अशा प्रकारच्या कथा पसरवण्याचा भाजपाचा जुना इतिहास आहे. त्यांनी या बातम्यांना कट आणि निव्वळ अफवा ठरवून फेटाळून लावलं. यापूर्वीही अनेकदा अशाच प्रकारचे निराधार प्रयत्न केले गेल्याचं त्यांनी नमूद केलं. बंगालमधील निवडणुकांवर भाष्य करताना त्यांनी भाजपावर निशाणा साधला. "भाजपा बंगालमध्ये पूर्णपणे धुव्वा उडणार असून, त्यांचं अस्तित्वही नामशेष होईल," अशी भविष्यवाणी त्यांनी केली.

