ETV Bharat / bharat

आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची भर दिवसा गोळ्या घालून हत्या, गुरुद्वाराबाहेर येताच झाडल्या गोळ्या

आम आदमी पार्टीचे नेते लकी ओबेरॉय यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झालं आहे.

aap leader lucky oberoi shot dead
आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 3:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जालंधर (पंजाब) : पंजाबच्या जालंधर शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील मॉडेल टाउन परिसरातील गुरुद्वारा साहिबबाहेर सकाळच्या प्रार्थनेनंतर बाहेर पडलेल्या एका व्यक्तीवर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. या घटनेत लकी ओबेरॉय यांचा मृत्यू झाला आहे. लकी ओबेरॉय हे आम आदमी पार्टीच्या जालंधर कॅन्ट विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रभारी राजविंदर कौर थियारा यांचे निकटवर्तीय असल्याचं सांगितलं जात आहे.

गुरुद्वारातून बाहेर पडताच गोळीबार : प्रत्यक्षदर्शींनुसार ही घटना सकाळी सुमारे 7.30 वाजता घडली. दोन युवक अ‍ॅक्टिव्हावर येऊन त्यांनी लकी ओबेरॉय यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. लकी नेहमीप्रमाणे सकाळची प्रार्थना करून गुरुद्वारातून बाहेर येत होते. ते कारमध्ये बसण्याच्या तयारीत असतानाच हल्लेखोरांनी 7 ते 8 राऊंड गोळ्या झाडल्या. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

परिसरात दहशतीचं वातावरण : घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, लकी ओबेरॉय रोज गुरुद्वारामध्ये पाठासाठी येत असत. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जात असून अज्ञात हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी नाकाबंदी करण्यात आली आहे. दिवसा ढवळ्या झालेल्या या गोळीबारामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.

पोलीस तपास सुरू : या प्रकरणावर जालंधरचे एडीसीपी (ADCP) जयंत पुरी यांनी सांगितलं की, कंट्रोल रूममध्ये मॉडेल टाउन परिसरात गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचलं. प्राथमिक तपास सुरू असून स्कूटरस्वारांनी हा हल्ला केल्याची माहिती आहे. एकापेक्षा जास्त गोळ्या झाडल्या गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसंच, मृत व्यक्तीला यापूर्वी कोणती धमकी मिळाली होती का? याचाही तपास केला जात आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

LUCKY OBEROI MURDER
लकी ओबेरॉय
JALANDHAR
आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची हत्या
LUCKY OBEROI SHOT DEAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.