'आप' आंदोलनाला वकिलांचा तीव्र विरोध, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील निदर्शनांविरोधात दिल्ली पोलीस आयुक्तांना अधिकृत निवेदन
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील 'आप'च्या आंदोलनाला विरोध करत कायदेतज्ज्ञांच्या गटानं राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शनं रोखण्याचं निवेदन दिलं आहे.
Published : August 4, 2026 at 1:44 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानीतील अति-सुरक्षित क्षेत्रं आणि विशिष्ट परिसरांच्या आसपास होणाऱ्या राजकीय निदर्शनांवर कायदेतज्ज्ञांच्या एका मोठ्या गटानं तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानावर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 'आम आदमी पार्टी' आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमधील वकिलांनी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना एक अधिकृत निवेदन दिलं आहे. विविध राज्यांतील वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या असलेलं हे निवेदन वकील संकेत गुप्ता यांनी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांकडं सुपूर्द केलं. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळं राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं या निवेदनात नमूद केलं आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था विस्कळीत होण्याचा धोका : अति-सुरक्षित क्षेत्रांच्या संवेदनशीलतेचा संदर्भ देत विविध राज्यांतील वकिलांनी युक्तिवाद केला. वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान ही केवळ एक सरकारी इमारत नसून ती देशाच्या घटनात्मक आणि सुरक्षा संरचनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा, कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असलेला घटक आहे. अशा अति-सुरक्षित क्षेत्रांजवळ गर्दी जमवणं किंवा मोर्चे काढणं. यामुळं 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' (SPG), दिल्ली पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांवर ताण येतो. वकिलांचं असं म्हणणं आहे की, 'जरी शांततापूर्ण निदर्शनांचा दावा केला जात असला. तरी अशा कार्यक्रमांमध्ये समाजकंटक किंवा बाह्य शक्तींकडून सुरक्षेचं कवच भेदलं जाण्याचा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था विस्कळीत होण्याचा धोका नेहमीच असतं.'
अलीकडील घटनांचा संदर्भ आणि प्रमाणित कार्यपद्धतीची (SOP) मागणी : या निवेदनात विशेषतः 21 जुलै 2026 रोजी लोक कल्याण मार्ग येथील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ झालेल्या अनधिकृत निदर्शनांचा उल्लेख केला आहे. अशा घटनांबाबत वेळीच कठोर पावलं उचलली नाहीत. तर त्यामुळं एक धोकादायक पायंडा पडू शकतो, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला आहे. या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमधील शेकडो वकिलांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाकडं धाव घेतली आहे. राजकीय भेदभावाशिवाय, राजकीय पक्षांसाठी अति-सुरक्षित क्षेत्रांमधील निदर्शनांचं नियमन करणारी सर्वसमावेशक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) दिल्ली पोलिसांनी तयार करावी आणि ती प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी वकिलांनी केली आहे.
हे पाऊल कोणाच्या विरोधात अन् समर्थनार्थ नाही : कायदेशीर कारवाई आणि भविष्यासाठीच्या इशाऱ्याच्या संदर्भात, या निवेदनात 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023' मधील विविध कलमं आणि 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) कायदा, 1988' मधील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. याद्वारे स्पष्ट केलं की, प्रतिबंधात्मक पोलीस कारवाई ही केवळ आवश्यकच नाही. तर ती एक कायदेशीर जबाबदारीही आहे. हे पाऊल कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात उचललेलं नाही. तर केवळ कायद्याचे राज्य अबाधित राखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं रक्षण करण्यासाठी उचललं आहे. अखेरीस, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ नियोजित असलेला मोर्चा रोखण्यासाठी सर्व कायदेशीर आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी. त्याद्वारे देशाची अंतर्गत सुरक्षा व सार्वजनिक सुव्यवस्था कोणत्याही परिस्थितीत कायम राखली जावी, अशी विनंती वकिलांनी पोलीस प्रशासनाला केली आहे.
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