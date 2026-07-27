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'आप'कडून E20 विरोधात 'नॅशनल टाउन हॉल'ची घोषणा; केजरीवालांचं पंतप्रधानांना आवाहन

आम आदमी पक्षानं येत्या शनिवारी E20 विरोधात 'नॅशनल टाऊन हॉल' ची घोषणा केली असून यामध्ये तज्ज्ञ, बाधित वाहन मालक आणि सामान्य नागरिक एकत्र येणार आहेत.

Arvind Kejariwal
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 4:56 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं E20 इंधन धोरणावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी (27 जुलै) केली. E20 मुळं वाहनांचे नुकसान होत आहे, मायलेज कमी मिळत आहे आणि जनतेला गैरसोय होत आहे, असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. तसंच, अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केलं आहे की, हे प्रकरण चिघळण्यापूर्वी सरकारनं पुढाकार घेऊन ते सोडवावे. दरम्यान, आम आदमी पक्षानं येत्या शनिवारी E20 विरोधात 'नॅशनल टाऊन हॉल' ची घोषणा केली असून यामध्ये तज्ज्ञ, बाधित वाहन मालक आणि सामान्य नागरिक एकत्र येणार आहेत.

नॅशनल टाऊन हॉल अगेंस्ट E20 : "सरकारनं आता E20 च्या मुद्द्यावर लोकांच्या चिंता ऐकून घेतल्या पाहिजेत. E20 मिश्रित इंधनामुळं त्यांच्या वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होत असल्याची आणि मायलेज कमी होत असल्याची तक्रार मोठ्या संख्येनं लोक करत आहेत," असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले. त्यांनी घोषणा केली की, येत्या शनिवारी म्हणजे 1 ऑगस्टला दुपारी 12 वाजता कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये E20 विरोधात 'नॅशनल टाऊन हॉल' आयोजित केला जाईल. दिल्ली आणि परिसरातील लोक थेट सहभागी होऊ शकतील, तर देशभरातील लोक ऑनलाइन सामील होऊ शकतील. तसंच एक व्हॉट्सअॅप क्रमांक (+91 85888 33212) जारी करण्यात आला आहे. त्यावर मेसेज पाठवल्यानंतर सहभागींना कार्यक्रमाची ऑनलाइन लिंक दिली जाईल.

अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

लोकांना मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन : अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, "E20 धोरणावर काम करणारे तज्ज्ञ, वाहन मालक, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि या धोरणामुळं प्रभावित झालेले लोक टाऊन हॉलमध्ये आपले अनुभव मांडतील. या चर्चेनंतर E20 धोरण मागे घेण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारवर कसा दबाव आणायचा, याची रणनीती ठरवली जाईल. तसंच हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून सार्वजनिक मुद्दा आहे," असं सांगत अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांना या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

ऑनलाइन मोहीम सुरूच राहील : दरम्यान, E20 विरोधात सुरू केलेली ऑनलाइन मोहीम सुरूच राहील, असं अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं. तसंच पंतप्रधानांच्या नावानं सुरू केलेल्या ऑनलाइन याचिकेला आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक लोकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. पुढील आठवड्यात ही याचिका घेऊन पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीही भेट देणार असल्याचंही अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं. याशिवाय, शनिवारचा टाऊन हॉल हा या मोहिमेचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा असेल, त्यानंतर हे आंदोलन पुढं नेण्यासाठी रणनीती आखली जाईल, असंही अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

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आप
E20
नॅशनल टाऊन हॉल
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NATIONAL TOWN HALL

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