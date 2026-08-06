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सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक! अरविंद केजरीवाल यांचा मेटावर संताप, मोदींवरही निशाणा, म्हणाले....

केजरीवाल यांनी मेटाकडून सोशल मीडिया अकाउंटवरील कारवाईबाबत ठोस कारण सांगण्यात न आल्याने नाराजी व्यक्त केलीय. जाणून घ्या प्रकरण.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 3:14 PM IST

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नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टी अर्थात आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी मेटा कंपनीवर तोफ डागली आहे. तसेच केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. केजरीवाल यांनी त्यांचं सोशल मीडिया अकाउंट बंद केल्याप्रकरणी मेटाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. केजरीवाल यांचं अकाउंट भारतात दाखवत नसल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत अकाउंट सुरु नसल्याची माहिती दिलीय. केजरीवाल यांनी या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? हे जाणून घेऊयात.

केजरीवाल यांनी सोशल मीडियाद्वारे भारतातील मेटाच्या कार्यलायाकडे अकाउंटबाबत तोंडी चौकशी केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर केजरीवाल यांना मेटाकडून त्यांचं अकाउंट भारतात ब्लॉक किंवा बंद करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.

केजरीवाल यांचा आरोप काय? : मेटा कार्यालयातील कोणताही अधिकारी अकाउंट बंद किंवा ब्लॉक करण्यामागील ठोस कारण सांगत नसल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. तसेत अकाउंटवरील बंदी कशी हटवावी? याबाबतही कुणी माहिती देत नसल्याचं केजरीवाल यांनी सांगितलं.

केजरीवाल यांची सोशल मीडिया पोस्ट : मेटाला तक्रारीचे अनेक मेल करण्यात आले. मात्र यावर कंपनीकडून ऑटोजनरेटेड उत्तर येत असल्याचं केजरीवाल यांनी सांगितलं. त्यामुळे केजरीवाल यांचा पारा चढला. कंपनीच्या अशा भूमिकेमुळे केजरीवाल यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. अतिशय वाईट दर्जाची सेवा असल्याचं केजरीवाल यांनी म्हटलं. केजरीवाल यांनी पोस्टमध्ये सोशल मीडिया अकाउंटचा 1 स्क्रिनशॉट शेअर केला आहे. त्यामध्ये 'Unavailable in some locations' असं दाखवत आहे.

पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल : मेटावर आगपाखड करताना केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही हल्लाबोल केला आहे. केजरीवाल यांनी मेटाला खडेबोल सुनावताना मोदींसमोर झुकू नका, असं म्हटलंय. "आमच्या पंतप्रधानांसमोर इतके झुकू नका, नाहीतर ते तुम्हाला भारतात फक्त त्यांचंच सोशल मीडिया अकाउंट सुरु ठेवण्याची परवानगी देतील", असं केजरीवाल यांनी म्हटलंय.

मेटाच्या उत्तराची प्रतिक्षा : दरम्यान केजरीवाल यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर मेटाकडून कोणतही उत्तर आलेलं नाही. त्यामुळे मेटाकडून काय उत्तर दिलं जातं, याची प्रतिक्षा असणार आहे.

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