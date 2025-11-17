दिल्ली स्फोट प्रकरण : दिल्ली स्फोटातील मास्टरमाईंड आमिर रशीदला 10 दिवस एनआयए कोठडी
दिल्ली स्फोटातील आरोपी आमिर रशीद अली याला दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयानं 10 दिवसांची एनआयए कोठडी ठोठावली. आमिर रशीदनं स्फोटातील कार पुरवल्याचा त्याच्यावर आरोप करण्यात आला.
Published : November 17, 2025 at 3:41 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट प्रकरणी सुरक्षा यंत्रणांनी मास्टरमाईंड आमिर रशीदला अटक केली आहे. त्याला सोमवारी दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. यावेळी आरोपी आमिर रशीद अलीला प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी 10 दिवसांची एनआयए कोठडी ठोठावली आहे. मात्र यावेळी माध्यम प्रतिनिधींना न्यायालयात प्रवेश देण्यात आला नाही.
#WATCH | Delhi terror blast case: Accused Amir Rashid Ali, who was arrested by the National Investigation Agency (NIA) yesterday, being taken from Patiala House Court, Delhi— ANI (@ANI) November 17, 2025
NIA court grants 10 days' custody of Amir Rashid Ali to NIA in Delhi blast case pic.twitter.com/Lkf9ZMdvwe
लाल किल्ला स्फोट प्रकरणी आरोपी अटकेत : लाल किल्ला स्फोट प्रकरणी एनआयएनं मास्टरमाईंड आमिर रशीद याला सोमवारी 16 नोव्हेंबरला अटक केली. लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएनं केलेली ही पहिलीच अटक आहे. न्यायालय परिसरात आमिर रशीदला नेताना तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला. यावेळी न्यायालय परिसरात आरोपी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशिवाय इतर कोणालाही परवानगी देण्यात आली नाही. आमिर रशीद अलीवर मुख्य आरोपी उमरला कार मिळवून देण्यास मदत केल्याचा आरोप एनआयएनं केला आहे.
यूएपीए कायद्यानुसार गुन्हा दाखल : गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, घटनेशी संबंधित सर्व शक्यतांचा विचार केला जात आहे. स्फोटाचं कारण आणि हेतू निश्चित करण्यासाठी अनेक एजन्सी तपासात सहभागी झाल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांनी बेकायदेशीर कृत्यप्रतिबंधक कायदा (UAPA), स्फोटक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या इतर विविध कलमांखाली कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात 13 जणांचा बळी : लाल किल्ल्याजवळ 10 नोव्हेंबरला झालेल्या स्फोटात 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर तब्बल 32 नागरिक जखमी झाले आहेत. स्फोटात वापरलेली कार ही आमिर रशीद अली याच्या नावावर होती. या स्फोटात 13 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतरचं दृश्य भयानक होतं. यापूर्वी कधीही इतका मोठा स्फोट पाहिला नव्हता, असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं.
