ETV Bharat / bharat

आम आदमी पक्षानं वाढवली तीन राज्यात ताकद: राजस्थान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये नियुक्त केले सहप्रभारी

आम आदमी पक्षानं तीन राज्यात आपली ताकद वाढवण्याचा निर्यण घेतला आहे. पक्षानं राजस्थान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये सहप्रभारींची नियुक्ती केली आहे.

Aam Aadmi Party Expands 3 State
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षानं (Aap) राजस्थान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रभारी नियुक्त केले आहे. नवीन सहप्रभारी नियुक्त करून आपलं संघटन मजबूत करण्याच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल उचललं आहे. आम आदमी पक्षाच्या राजकीय व्यवहार समितीनं (PCA) जारी केलेल्या अधिकृत घोषणेत या नेत्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत.या नियुक्त्यांमुळे तिन्ही राज्यांमध्ये संघटनेचा विस्तार होण्यास आणि तळागाळातील संपर्क वाढण्यास मदत होईल, असं पक्षाचं मत आहे.

Aam Aadmi Party Expands 3 State
आम आदमी पक्षानं जारी केलेली यादी (ETV Bharat)

तीन राज्यात नियुक्त केले सहप्रभारी : आम आदमी पक्षानं जारी केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे, की "पक्षाच्या राजकीय व्यवहार समितीने (पीएसी) संघटनात्मक ताकद लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. पक्षानं या नेत्यांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये सहप्रभारी म्हणून नियुक्त केलं आहे. संघटनेचा विस्तार करणं, पक्ष कार्यकर्त्यांशी समन्वय साधणं आणि पक्षाची धोरणं जनतेपर्यंत पोहोचवणं हे काम या नेत्यांवर सोपवलं आहे. पक्षानं सर्व नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचं त्यांच्या नवीन जबाबदाऱ्यांबद्दल अभिनंदन केलं. संघटना मजबूत करण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.

Aam Aadmi Party Expands 3 State
आम आदमी पक्षानं जारी केलेली यादी (ETV Bharat)

राजस्थानमध्ये १० सहप्रभारींची नियुक्ती : राजस्थानमधील संघटना मजबूत करण्यासाठी आम आदमी पक्षानं दहा नेत्यांना सहप्रभारी म्हणून नियुक्त केलं आहे. यामध्ये डॉ. दयानंद चांडिल्य, महेंद्र गोयल, परवेश रतन, विकास बग्गा, नवीन चौधरी, सतपाल कायम, संजय खिलवाडिया, त्रिलोक दीप, अशोक भारद्वाज आणि मास्टर मनजीत यांचा समावेश आहे. या नेत्यांचा अनुभव आणि संघटनात्मक क्षमता राजस्थानमध्ये आम आदमी पक्षाला एक मजबूत आधार प्रदान करतील असा पक्षाचा विश्वास आहे. ते आगामी राजकीय उपक्रम आणि जनसंपर्क कार्यक्रमांमध्ये देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

Aam Aadmi Party Expands 3 State
आम आदमी पक्षानं जारी केलेली यादी (ETV Bharat)

उत्तराखंडमध्ये सात नेत्यांना जबाबदारी : उत्तराखंडमध्ये संघटना विस्तारण्यासाठी पक्षानं सात नेत्यांना सहप्रभारी म्हणून नियुक्त केलं आहे. यामध्ये अजय गोहर, हरनीत सिंग सँडी, अनुज पाल, किरण शर्मा, अजय बडसीवाल, सच्चिदानंद गौर आणि विजय सिंह कोहली यांचा समावेश आहे. पक्षाच्या मते, या नियुक्त्यांमुळे उत्तराखंडमधील पक्ष संघटनेत नवीन ऊर्जा निर्माण होईल. स्थानिक पातळीवर पक्षाच्या कार्याला गती मिळेल. सहप्रभारी कार्यकर्त्यांना संघटित करण्यासाठी आणि पक्षाची धोरणं जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करतील.

हिमाचल प्रदेशात चार नेत्यांची सहप्रभारी नियुक्ती : हिमाचल प्रदेशातील संघटना मजबूत करण्यासाठी, चार नेत्यांची सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये दीपक झा, सुरेंद्र पंडित, सौरभ बहल आणि छाया तिवारी यांचा समावेश आहे. आम आदमी पक्ष हिमाचल प्रदेशात आपल्या संघटनेचा विस्तार करण्यासाठी सतत काम करत असल्याचे पक्षाचे मत आहे. नवीन सहप्रभारींची नियुक्ती ही या रणनीतीचा एक भाग आहे. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन महासचिव डॉ. संदीप पाठक यांनी जारी केलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे की, पक्ष देशभरात आपलं संघटन मजबूत करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे पक्षाच्या राजकीय हालचालींना गती मिळेल. कार्यकर्त्यांना नवीन दिशा मिळेल. राजस्थान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये नियुक्त केलेलं सहप्रभारी त्यांच्या संबंधित प्रदेशांमध्ये संघटना मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी पक्ष नेतृत्वाला आशा आहे.

हेही वाचा :

  1. दिल्ली निवडणूक: 'आप' होऊ शकतो सर्वात मोठा पक्ष, जाणून घ्या दुसऱ्या क्रमांकावर कोण...
  2. विधानसभा निवडणुकीत आप स्वबळावर लढणार, अरविंद केजरीवाल 'हाता'विना घेणार 'झाडू'
  3. 'आप'ने 'इंडिया' आघाडीची साथ सोडली? महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढणार - Maharashtra Politics

TAGGED:

AAP AAM AADMI PARTY
AAP CHIEF ARVIND KEJRIWAL
आम आदमी पक्ष
राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश
AAM AADMI PARTY EXPANDS 3 STATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.