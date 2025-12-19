लोकसेवा आयोग राष्ट्रीय परिषद ; भरतीमध्ये येणाऱ्या आव्हानांवर जलद उपाय आवश्यक : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
लोकसेवा आयोगाच्या दोन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आयोजित करण्यात आली. या परिषदेचं उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज पार पडलं.
हैदराबाद : लोकसेवा आयोग अध्यक्षांच्या राष्ट्रीय परिषदेचं आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हैदराबाद इथल्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी बोलताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी, "लोकसेवा आयोगांच्या अध्यक्षांच्या परिषदेत सहभागी होणं हा आपला सन्मान आहे. लोकसेवा आयोग भरतीच्या बाबतीत वेगानं काम करत आहे. लोकसेवा आयोगांनी आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या दिशेनं वाटचाल केली पाहिजे. भरती प्रक्रियेतील आव्हानांवर तातडीनं तोडगा काढण्याची गरज आहे," असं सांगितलं.
भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी लोकसेवा आयोगांची प्रशंसा केली. याबाबत त्या म्हणाल्या की, "लोकसेवा आयोग भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. पारदर्शक भरती प्रक्रियेद्वारे लोकसेवा आयोग देशातील सर्वात विश्वासार्ह संस्था म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी उमेदवारांच्या प्रामाणिकपणा आणि सचोटीला सर्वोच्च महत्त्व दिलं पाहिजे. लोकसेवा आयोगांनी लैंगिक संवेदनशीलतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं पाहिजे," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. "भारत तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2027 पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी लोकसेवा आयोग कार्यरत आहेत. अशा वेळी, भारताला सर्वोत्तम लोकसेवकांची गरज आहे. मला विश्वास आहे की, या परिषदेद्वारे लोकसेवा आयोग अशा व्यक्तींची नियुक्ती करण्यासाठी आणखी चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करतील," असंही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या.
संविधान आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका : "ही परिषद संविधान आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. राज्य लोकसेवा आयोगांना आणखी बळकट करणं हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. लोकसेवा आयोगांवरील विश्वास वाढवणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे," असा विश्वास यूपीएससीचे अध्यक्ष डॉ अजय कुमार यांनी व्यक्त केला. "आम्ही लवकरच यूपीएससीच्या माध्यमातून एक 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापन करण्याची योजना आखत आहोत. यामुळे राज्य लोकसेवा आयोगांची क्षमता वाढून आणि त्यांच्यावरील विश्वास वाढेल. यामुळे कायदेशीर अडचणींशिवाय भरती प्रक्रिया पार पाडण्यास मदत होईल," असं यूपीएससीचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार म्हणाले.
आयोगांवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणं गरजेचं : तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा म्हणाले की, "26 वी राष्ट्रीय परिषद तेलंगणा लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित केली जात आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी सर्व प्रकारच्या परीक्षा यशस्वीपणे घेतल्याबद्दल तेलंगणा लोकसेवा आयोगाचं कौतुक आहे. सेवाभावी वृत्तीच्या व्यक्तींची निवड करून, गुणवत्तेच्या आधारावर आणि एका निश्चित वेळापत्रकानुसार नियुक्त्या केल्या पाहिजेत. वेळेवर अधिसूचना जारी करणं, परीक्षा घेणं आणि निकाल त्वरित जाहीर करून लोकसेवा आयोगांवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, राज्य पंचायत राज मंत्री सीतक्का, यूपीएससीचे अध्यक्ष अजय कुमार आणि टीजीपीएससीचे अध्यक्ष बुर्रा वेंकटेशम या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. तत्पूर्वी, यूपीएससीच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना तेलंगणातील कलाकारांनी तयार केलेली चांदीची कलाकृती भेट दिली. त्यानंतर, लोकसेवा आयोगांसमोरील विविध आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली. विविध राज्यांनी अवलंबलेली धोरणं आणि परस्पर सहकार्याच्या शक्यतांवरही चर्चा झाली. ही दोन दिवसीय परिषद तेलंगणा लोकसेवा आयोगाच्या वतीनं आयोजित केली आहे. आज राष्ट्रपती आणि उद्या उपराष्ट्रपतींच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. रचकोंडाचे पोलीस आयुक्त सुधीर बाबू यांनी हा परिसर 'नो-फ्लाय' आणि 'नो-ड्रोन' झोन म्हणून घोषित केला आहे.
