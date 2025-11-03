भरधाव डंपरची अनेक वाहनांना धडक; जयपूरमध्ये 9 जणांचा मृत्यू, अनेक गंभीर
जयपूरमधील हरमारा पोलीस ठाण्याच्या परिसरात भरधाव डंपरनं अनेक वाहनांना चिरडल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : November 3, 2025 at 3:14 PM IST
जयपूर : भरधाव डंपरनं अनेक वाहनांना धडक दिल्यानं तब्बल 9 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या डंपरनं अगोदर कारला धडक दिल्यानंतर तो उलटल्यानं या अपघाताची भीषणता प्रचंड वाढली. ही घटना हरमारा पोलीस ठाण्याच्या परिसरात लोहामंडी रोडवर आज सोमवारी सकाळी घडली. जयपूरचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त राजीव पचार यांनी या अपघातात आतापर्यंत नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी रोड़ पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) November 3, 2025
जिला प्रशासन से संवाद कर घायलों के सर्वोत्तम उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए हैं। असीम दुःख की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त…
डंपरनं अनेक वाहनांना चिरडलं : या अपघातात डंपरनं घटनास्थळी अनेक वाहनांना धडक दिली. गंभीर जखमींना सध्या एसएमएस हॉस्पिटलच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात येत आहे. अपघाताच्या वेळी रस्त्यावर सामान्य वाहतूक सुरू होती. अचानक, एक डंपर भरधाव येऊन त्यानं कारला समोरासमोर धडक दिली. या धडकेनंतर डंपरनं इतर दोन कार आणि एका पिकअप ट्रकलाही धडक दिली. त्यानंतर हा डंपर उलटल्यानं जवळच उभ्या असलेल्या अनेक दुचाकींनाही त्यानं चिरडलं, अशी माहिती चौमुन इथं तैनात असलेल्या प्रोबेशनरी आयपीएस अधिकारी उषा शर्मा यांनी सांगितलं.
जयपुर के हरमाडा रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) November 3, 2025
जिला प्रशासन से सतत संवाद कर घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
असीम पीड़ा की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त परिजनों के प्रति गहरी…
जखमींना नेण्यात आलं रुग्णालयात : या अपघाताची माहिती मिळताच हरमारा पोलीस ठाण्याची बचाव पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी जखमींना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू केलं. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं पोलिसांनी अडकलेल्या लोकांना वाचवून जवळच्या रुग्णालयात नेलं. वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. या अपघातामुळे मुख्य रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्गांनी वाहतूक वळवल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितलं.
अपघातातील जखमींची प्रकृती गंभीर : पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात डंपर चालक मद्यधुंद असल्याचा संशय आहे. चालकानं वाहनावरील नियंत्रण गमावल्यानं हा अपघात झाल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेला असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. या अपघातामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. परिसरात जड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. क्रेनच्या मदतीनं उलटलेला डंपर बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मृतांची ओळख पटवली जात आहे. सर्व जखमींना हरमारा आणि कानवटिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
