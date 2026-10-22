आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी जागतिक भागीदारीची उभारणी; रामोजी फिल्म सिटीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल
सिंगापूरमध्ये 21 ते 23 ऑक्टोबरदरम्यान आयोजित 'आयटीबी आशिया 2026'मध्ये सहभागी होऊन रामोजी फिल्म सिटी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधत आहे.
Published : October 22, 2026 at 6:38 PM IST
सिंगापूर/हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी जे एक प्रसिद्ध भारतीय पर्यटन आणि मनोरंजन स्थळ असून, जिथे चित्रपटविषयक अनुभव, विश्रांती, आदरातिथ्य, थेट मनोरंजन आणि कार्यक्रम आयोजित करण्याची ठिकाणे यांचा संगम पाहायला मिळतो. आता धोरणात्मक व्यावसायिक भागीदारीद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला विस्तार करीत आहे. सिंगापूरमध्ये 21 ते 23 ऑक्टोबरदरम्यान आयोजित 'आयटीबी आशिया 2026' (ITB Asia 2026) मध्ये सहभागी होऊन रामोजी फिल्म सिटी आंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट कंपन्या (DMCs), प्रवास क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि 'माईस' (MICE - मीटिंग्ज, इन्सेंटिव्ह्ज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन्स) क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधत आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रवास क्षेत्रातील व्यावसायिक संबंध दृढ करणे आणि आपल्या विविध सुविधा व सेवांची माहिती जागतिक स्तरावरील पर्यटक आणि कॉर्पोरेट समूहांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.
पर्यटन क्षेत्रात रामोजी फिल्म सिटीचे स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न : आजचे आंतरराष्ट्रीय पर्यटक केवळ पारंपरिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक किंवा मनोरंजनात्मक ठिकाणांनाच नव्हे, तर काहीतरी वेगळे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभव शोधत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतातील वैविध्यपूर्ण पर्यटन क्षेत्रात रामोजी फिल्म सिटी आपले स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासोबतच अशा भागीदारांशी युती करण्याचा त्यांचा मानस आहे, जे या अनोख्या अनुभवांना नवीन जागतिक बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवू शकतील.
रामोजी फिल्म सिटीला जागतिक स्तरावर अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणार : रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयेश्वरी चेरुकुरी यांनी सांगितले की, "रामोजी फिल्म सिटीकडे जगाला सांगण्यासारखी एक अनोखी गोष्ट आहे. आम्ही एकाच ठिकाणी चित्रपट, मनोरंजन, आदरातिथ्य आणि तल्लीन करणारे अनुभव एकत्र आणतो ही एक अशी वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे जी आम्हाला इतर पर्यटन स्थळांपेक्षा वेगळे ठरवते. आमचा भर आंतरराष्ट्रीय प्रवास भागीदारांशी संबंध दृढ करण्यावर, अर्थपूर्ण नाते निर्माण करण्यावर आणि रामोजी फिल्म सिटीला जागतिक स्तरावर अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर आहे. आम्हाला लेझर टुरिझम (विश्रांतीसाठी पर्यटन), गट प्रवास, 'माईस' (MICE) आणि विविध उत्सवांच्या आयोजनासारख्या क्षेत्रांत मोठी संधी दिसत आहे."'आयटीबी आशिया 2026' ने जागतिक प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रातील विविध घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणले आहे. रामोजी फिल्म सिटीच्या पॅव्हेलियनला भेट देणाऱ्या अनेक मान्यवरांपैकी ओडिसा राज्याचे पर्यटन संचालक दीपांकर महापात्रा हे एक होते. रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयेश्वरी चेरुकुरी यांनीही ओडिसा पर्यटन पॅव्हेलियनला भेट दिली; ही कृती या कार्यक्रमात परस्पर देवाणघेवाण आणि सहकार्याची भावना दर्शवते.
भारत प्रवासाच्या आराखड्यांना एक वेगळे परिमाण : भारत आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना वारसा, अध्यात्म, निसर्ग, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती आणि आधुनिक आकर्षणांसारखे वैविध्यपूर्ण अनुभव प्रदान करतो. यामध्ये 'रामोजी फिल्म सिटी' एक वैशिष्ट्यपूर्ण सिनेमॅटिक आणि मनोरंजनात्मक पैलू जोडते, ज्यामुळे प्रवास नियोजकांना (ट्रॅव्हल प्लॅनर्स) भारतातील त्यांच्या सहलींचे नियोजन अधिक समृद्ध करण्याची उत्तम संधी मिळते. केवळ मनोरंजनात्मक पर्यटनाच्या पलीकडे जाऊन रामोजी फिल्म सिटीने आपली एकात्मिक ठिकाणे, थीमवर आधारित वातावरण, आदरातिथ्य सेवा आणि मनोरंजनाच्या सुविधांच्या माध्यमातून 'MICE' (मीटिंग्ज, इन्सेंटिव्ह्ज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन्स) क्षेत्रातही आपले स्थान भक्कम केले आहे.
दीर्घकालीन वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांची उभारणी : कॉर्पोरेट परिषदा आणि प्रोत्साहनपर कार्यक्रमांपासून (इन्सेंटिव्ह प्रोग्राम्स) ते संमेलने, महोत्सव आणि थेट मनोरंजनापर्यंत हे ठिकाण इव्हेंट नियोजकांना अशा प्रकारचे वातावरण उपलब्ध करून देते, जिथे व्यावसायिक उपक्रमांसोबतच अनोख्या अनुभवांचाही सुरेख मेळ साधता येतो. ही सर्वसमावेशक सुविधा अशा संस्थांसाठी नवीन संधी निर्माण करते, ज्यांना आपल्या बैठका आणि कॉर्पोरेट कार्यक्रम सहभागी व्यक्तींसाठी अधिक आकर्षक बनवायचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रवास-व्यापार संबंध हे विविध पर्यटन स्थळांना नवीन प्रेक्षकवर्ग आणि वितरण जाळ्यांशी जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 'ITB Asia 2026' मध्ये सहभागी होऊन, रामोजी फिल्म सिटीचा उद्देश प्रमुख भागीदारांशी संबंध अधिक दृढ करणे, विविध बाजारपेठांच्या गरजा समजून घेणे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास आराखड्यांमध्ये हैदराबादचे स्थान अधिक बळकट करणे हा आहे.
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