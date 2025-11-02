ETV Bharat / bharat

दूषित पाण्यात अंघोळ करणं टाळा! केरळमध्ये अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसचा आणखी एक रुग्ण आढळला

गेल्या महिन्यात केरळमध्ये अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसमुळं 12 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 65 जणांना संसर्ग झाल्याचं समोर आलं होतं.

A new Case of Amoebic Meningoencephalitis Confirmed in Kerala
केरळमध्ये अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसचा आणखी एक रुग्ण आढळला (Getty Images)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 3:30 PM IST

1 Min Read
एर्नाकुलम : केरळमध्ये अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसचा आणखी एक रुग्ण आढळून आला आहे. त्यामुळं राज्यात चिंता वाढली आहे. लक्षद्वीपमधील एका रहिवाशाला अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीस या आजाराची लक्षणं आढळून आल्यामुळं त्याला कोची येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतरच्या चाचण्यांमध्ये अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, हा व्यक्ती एडप्पल्लीमध्ये नोकरी करत होता.

नोव्हेंबरमधील पहिला रुग्ण : एर्नाकुलम जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या व्यक्तीला अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसची लागण झाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी सांगितलं की, सध्या रुग्णाची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात केरळमध्ये अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसमुळं 12 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 65 जणांना संसर्ग झाल्याचं समोर आलं होतं. ऑक्टोबरमध्ये संसर्गाचे प्रमाण जास्त नोंदवले गेले. तर कोचीमध्ये नोंदवलेला हा रुग्ण नोव्हेंबरमधील पहिला रुग्ण आहे.

कशामुळं होतो हा संसर्ग? : अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीस हा आजार पाण्यात आढळणाऱ्या नेग्लेरिया फाउलेरी नावाच्या अमीबामुळं होतो. दूषित तलाव, नद्या किंवा साचलेल्या पाण्यात आंघोळ करताना अमीबा नाकातून शरीरात प्रवेश करतो, तेव्हा हा आजार होतो. नेग्लेरिया फाउलेरी हा अमीबा मेंदूपर्यंत पोहोचतो आणि संसर्ग निर्माण करतो. मृत्युदर सामान्यतः 97 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतो, परंतु केरळमध्ये मृत्युदर लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

सुरूवातीची अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीसची लक्षणं :

  • डोकेदुखी, ताप आणि उलट्या
  • मानदुखी
  • मानसिक त्राण होणे
  • वास किंवा चव बदलणे
  • प्रकाश संवेदनशीलता (फोटोफोबिया)
  • झटके येणं
  • सुस्ती येणं

याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्या!

  • साचलेल्या पाण्यात आंघोळ करणं किंवा पोहणं टाळा.
  • जलस्रोतांमध्ये आंघोळ करताना, नाकात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • पोहणाऱ्यांनी नाकात पाणी जाऊ नये, म्हणून नाकाच्या क्लिपचा वापर करावा.
  • वॉटर थीम पार्क आणि स्विमिंग पूल पूर्णपणे क्लोरीनयुक्त आणि शुद्ध केलं पाहिजेत.
  • दूषित सांडलेल्या पाण्यात आंघोळ करणं आणि अशुद्ध पाण्यानं चेहरा किंवा तोंड धुणं काटेकोरपणे टाळा.
  • संसर्गाची लक्षणं दिसल्यास, शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय मदत घ्या.

TAGGED:

केरळ
अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीस
एर्नाकुलम
संसर्ग
AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS

