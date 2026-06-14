रक्तदान @ 177 : अनेकांना नवजीवन देणाऱ्या 67 वर्षीय राहुल शोलाहपूरकर यांची प्रेरणादायी कहाणी!
दरवर्षी 14 जून रोजी जगभरात 'जागतिक रक्तदाता दिन' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधी शशिकला यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : June 14, 2026 at 2:37 PM IST
नवी दिल्ली : "मेरी बारी पूरी हुई, अब आपकी बारी है", अशी घोषणा पश्चिम दिल्लीतील 67 वर्षीय राहुल शोलाहपूरकर यांची देशातील प्रत्येक तरुणासाठी एक मोठी प्रेरणा आहे. आपल्या आयुष्यात विक्रमी 177 वेळा रक्तदान करून इतरांना नवजीवन देणारे राहुल शोलाहपूरकर हे माणुसकीचे एक जिवंत उदाहरण आहेत. वयाची 65 वर्षे ओलांडल्यामुळं वैद्यकीय नियमांमुळे ते स्वतः रक्तदान करू शकत नसले तरी, त्यांचा उत्साह अजूनही तरुण आहे. आता त्यांनी रेड क्रॉस सोसायटीसोबत हातमिळवणी करून समाजाला जागृत करण्याचं कार्य हाती घेतलं आहे.
निरोगी, तंदुरुस्त आणि आनंदी जीवन : या महान दानाबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राहुल शोलाहपूरकर हे विविध ठिकाणी रक्तदान शिबिरं आयोजित करतात. सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 177 वेळा रक्तदान करूनही, वयाच्या 67 व्या वर्षी राहुल शोलाहपूरकर हे पूर्णपणे निरोगी, तंदुरुस्त आणि आनंदी जीवन जगत आहेत. त्यांचं आरोग्य, रक्तदानाला अशक्तपणाशी जोडणारे सर्व गैरसमज दूर करते. या 'जागतिक रक्तदाता दिना'निमित्त "ईटीव्ही भारत"नं राहुल शोलाहपूरकर यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला आणि त्यांची जीवनकथा तसंच ते तरुणांमध्ये जागरूकता कशी निर्माण करत आहेत, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
18 व्या वर्षी पहिल्यांदा केलं रक्तदान : राहुल शोलाहपूरकर सांगतात की, त्यांनी वयाच्या 18 व्या वर्षी पहिल्यांदा रक्तदान केलं. तेव्हापासून ते दर तीन महिन्यांनी रक्तदान करत असून, आजपर्यंत त्यांनी 177 वेळा रक्तदान केलं आहे. या प्रवासाची सुरुवात 1977 साली एका एनसीसी शिबिरादरम्यान झाली, जेव्हा 26 जानेवारीच्या संचलनात भाग घेतल्यानंतर कमांडिंग ऑफिसरनं सर्वांना रक्तदान करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी रेड क्रॉस सोसायटीतर्फे लाल किल्ल्यावर रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं, जिथं सर्वांनी रक्तदान केले.
वर्षातून चार वेळा रक्तदान : "वर्षातून चार वेळा रक्तदान करता येते, हे जेव्हा मला कळले, तेव्हा तीन महिनं उलटल्यावर मला वाटायचं की, आता रक्तदान करण्याची वेळ आली आहे आणि मी तिथं रक्तदान करायला जायचो. मला कामासाठी नागपूरमध्ये तीन वर्षे राहावं लागलं. या काळात मी तिथं 11 वेळा रक्तदान केलं. वयाच्या 65 व्या वर्षी हर्नियाच्या शस्त्रक्रियेमुळं मी हे काम फक्त दोन वर्षांसाठी थांबवलं," असं राहुल शोलाहपूरकर यांनी सांगितलं.
तरुणांना रक्तदानाबद्दल जागरूक करण्याचा संकल्प : राहुल शोलाहपूरकर यांचा जन्म 5 फेब्रुवारी 1958 रोजी दिल्लीत झाला. ते सध्या 67 वर्षांचे आहेत. रक्तदानाच्या नियमांनुसार, त्यांनी वयाच्या 65 वर्षांनंतर रक्तदान करणं थांबवलं आणि तरुणांना रक्तदानाबद्दल जागरूक करणे, निरोगी राहण्यास मदत करणे व इतरांचे प्राण वाचवण्याचे असा त्यांनी संकल्प केला आहे. या वयातही राहुल शोलाहपूरकर पूर्णपणे निरोगी असून, त्यांच्या हिमोग्लोबिन 15 आहे. साधारणपणे या वयात लोकांचे हिमोग्लोबिन खूप कमी असते.
रक्तदानाबद्दल आवाहन : राहुल शोलाहपूरकर सांगतात की, जेव्हा त्यांनी तरुणांमध्ये रक्तदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांना त्याचे फायदे आणि नियमांबद्दल माहिती देणं, हे त्यांचं पहिलं प्राधान्य होतं. रक्ताचा एक थेंबही जीवन वाचवू शकतो, हे तरुणांनी समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, लोकांच्या मनात रक्तदानाबद्दल अनेक गैरसमज आणि चुकीच्या कल्पना आहेत, ज्यांचं निराकरण करणं आवश्यक आहे. तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, त्यांनी रेड क्रॉस सोसायटीसोबत काम सुरू केलं आहे. शिबिरात आलेल्या प्रत्येक तरुणाला त्यांनी आपली कहाणी सांगितली आणि पुढच्या वेळी आणखी दोन लोकांना सोबत आणण्याचं आवाहन केलं. आता, तेच लोक अनेकदा सात-आठ लोकांना सोबत घेऊन रक्तदानासाठी उशिरा येतात. दरम्यान, राहुल शोलाहपूरकर हे भारतातील सर्वात मोठ्या रक्तदान मंचाचे 'फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनेशन ऑफ इंडिया'चे सचिव आहेत. या माध्यमातून ते देशभरात रक्तदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करतात.
रक्तदान करण्याचे फायदे : जगभरात रक्तदानाला एक महान दान मानलं जातं. त्याचे असंख्य फायदे आहेत. 177 वेळा रक्तदान केलेल्या राहुल शोलाहपूरकर यांच्या मते, रक्तदान केल्यानं रक्तदाबाची समस्या पूर्णपणे नाहीशी होते. इतकंच नाही, तर मधुमेह होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. यामुळं हृदयविकारांपासूनही आराम मिळतो आणि हिमोग्लोबिनची पातळी अचूक राखली जाते. शिवाय, शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत होते. तसंच रक्तदानाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रक्तदात्यासाठी सर्व रक्त तपासण्या विनामूल्य असतात.
तरुणांना रक्तदानाविषयी जनजागृतीचा संदेश : तरुणांना रक्तदानाविषयी जनजागृतीचा संदेश देताना राहुल शोलाहपूरकर म्हणाले की, "मी आता 67 वर्षांचा आहे. पण मी वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत रक्तदान केलं आहे. आता तुमची वेळ आहे. आपण सर्वांनी मिळून सुरू केलेली रक्तदान मोहीम पुढं नेण्याची जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर आहे. दर 3 महिन्यांनी रक्तदान करण्याचा प्रयत्न करा. रक्तदानामुळं कोणत्याही प्रकारचा अशक्तपणा किंवा आजार होत नाही, उलट तुम्हाला दिवसेंदिवस तरुण वाटू लागेल. एकावेळी सुमारे 350-450 मिली रक्तदान केलं जाऊ शकतं, जे शरीर 48 तासांत पुन्हा भरून काढतं. शेवटी, मी हेच सांगू इच्छितो की यावर्षी 14 जून रोजी रक्तदान करा आणि इतर लोकांनाही तुमच्यासोबत घेऊन या."
कोण करू शकतं रक्तदान?
- वय : 18 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान.
- वजन : किमान 50 किलो.
- हिमोग्लोबिन : पुरुषांमध्ये 13 gm/dl आणि महिलांमध्ये 12.5 gm/dl पेक्षा जास्त.
- अंतर : दोन रक्तदानांमध्ये किमान 3 महिन्यांचे अंतर असावं.
रक्तदान करण्यापूर्वीची तयारी
- गेल्या 24 तासांत किमान 5-6 तास शांत झोप घ्या.
- रक्तदान करण्याच्या 4 तास आधी हलके जेवण करा.
- भरपूर पाणी प्या.
- रक्तदानाच्या 24 तास आधी मद्यपान करू नका.
दिल्लीत रक्तदान शिबिराचं आयोजन : पश्चिम दिल्लीतील हरी नगर क्लॉक टॉवरजवळ असलेल्या इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपावर 13 जून रोजी रेड क्रॉस सोसायटीतर्फे रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पंप मालक पवन देवान यांनी सांगितलं की, "गेल्या 26 वर्षांपासून दरवर्षी जून महिन्यात रक्तदान शिबिरं आयोजित केली जातात, कारण जूनमधील उष्णतेमुळं डिहायड्रेशन (शरीरातील पाण्याची कमतरता) आणि इतर आजार होतात. या काळात रक्ताची सर्वाधिक गरज असते. 2008 पासून 2026 पर्यंत हे शिबिर दरवर्षी जून महिन्यात आयोजित केलं जात असून, लोक मोठ्या संख्येनं रक्तदान करण्यासाठी येतात. सर्व रक्तदात्यांना उष्णतेमुळं होणारा त्रास कमी करण्यासाठी अन्न आणि अल्पोपाहार दिला जातो. पेट्रोल पंपावर बसण्याची सोयही करण्यात आली आहे."
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