वडिलांना वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेवर नातवाचा जन्मतः अधिकार नसतो: सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'हिंदू वारसा कायद्या' अंतर्गत अशी मालमत्ता मुलाला त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेने मिळते; ती आपोआप 'हिंदू अविभक्त कुटुंबाची' मालमत्ता बनत नाही.
Published : November 11, 2026 at 8:34 PM IST
नवी दिल्ली: आजोबांच्या मालमत्तेच्या वाटणीनंतर वडिलांना मिळालेल्या मालमत्तेवर नातवाचा जन्मतः अधिकार (birthright) नसतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'हिंदू वारसा कायद्या' (Hindu Succession Act) अंतर्गत अशी मालमत्ता मुलाला त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेने (individual capacity) मिळते; ती आपोआप 'हिंदू अविभक्त कुटुंबाची' (Hindu Undivided Family - HUF) मालमत्ता बनत नाही.
वारसाहक्क (succession) आणि सह-वारसाहक्क (coparcenary) यांमधील फरक अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जो मुलगा 'हिंदू वारसा कायद्या'च्या कलम 8 अंतर्गत मालमत्ता वारशाने मिळवतो, ती त्याला त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेने मिळते, 'हिंदू अविभक्त कुटुंबा'चा 'कर्ता' (प्रमुख/व्यवस्थापक) म्हणून नव्हे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेला 'हिंदू अविभक्त कुटुंबा'ची मालमत्ता मानणे हे कायद्यातील स्पष्ट तरतुदींच्या विरोधात जाईल आणि 'वर्ग-1' (Class I) वारसांमध्ये समान वागणुकीच्या तत्त्वाला बाधा आणेल.
'सीडब्ल्यूटी विरुद्ध चंद्रसेन' (CWT v. Chandrasen) प्रकरणातील आपल्याच एका निर्णयाचा संदर्भ देत खंडपीठाने नमूद केले की, न्यायालयाने यापूर्वी 1956 च्या कायद्यातील कलम 4, 6 आणि 8 (ज्यामध्ये अनुसूचीनुसार 'वर्ग-1' वारसांचा समावेश होतो) यांच्यातील परस्परसंबंधांची तपासणी केली होती. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हिंदू कायद्यानुसार, जरी 'वर्ग-1' वारसांच्या अनुसूचीमध्ये मुलासोबतच मृत मुलाचा मुलगा (म्हणजेच नातू) यांचाही समावेश असला, तरी असा युक्तिवाद करणे चुकीचे ठरेल की, कलम 8 अंतर्गत मालमत्ता वारशाने मिळाल्यावर ती मुलगा 'हिंदू अविभक्त कुटुंबा'चा 'कर्ता' म्हणून प्राप्त करतो.
खंडपीठाने म्हटले, "एखाद्या हिंदू व्यक्तीने 'हिंदू वारसा कायद्या'च्या कलम 8 अंतर्गत मिळवलेली मालमत्ता, त्याच्या स्वतःच्या मुलाच्या संदर्भात 'हिंदू अविभक्त कुटुंबा'ची (HUF) मालमत्ता बनते, हे मान्य करणे कठीण आहे. जर असे मानले, तर 'वर्ग-1' वारसांमध्ये दोन गट निर्माण होतील: एकीकडे पुरुष वारस ज्यांच्या हातात अशी मालमत्ता 'संयुक्त हिंदू कुटुंबा'ची मालमत्ता बनेल आणि दुसरीकडे इतर मुले व महिला वारस, ज्यांच्या बाबतीत अशी संकल्पना लागू होऊच शकत नाही." न्यायपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, 'हिंदू वारसा कायदा, 1956' (Hindu Succession Act, 1956) च्या कलम 8 मधील स्पष्ट भाषेला दुर्लक्षित करता येणार नाही आणि तिलाच प्राधान्य दिले पाहिजे. 6 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने एका अल्पवयीन मुलाने त्याच्या आईच्या माध्यमातून दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
न्यायपीठाने नमूद केले की, मालमत्तेच्या विभाजनानंतर, ती मालमत्ता आता 'सहदायिक' (coparcenary) मालमत्ता राहिलेली नाही; त्यामुळे, ती आता 'संयुक्त कुटुंब मालमत्ता' (joint family property) म्हणून मागता येणार नाही. याद्वारे, अपीलकर्त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळला गेला की, त्याने जन्मतःच 'सहदायिक' (coparcener) म्हणून आपल्या आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळवला होता. न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, 'हिंदू वारसा कायदा, 1956' च्या मूळ कलम 6 (सुधारणेपूर्वी) नुसार, मिताक्षरा सहदायिक मालमत्तेतील एखाद्या हिंदू पुरुषाचा हिस्सा, त्याच्या मृत्यूनंतर, जिवंत असलेल्या इतर सहदायकांकडे (coparceners) हस्तांतरित होत असे.
न्यायपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, प्रस्तुत प्रकरणात आजोबा एन. रामकृष्णन यांच्या मृत्यूची तारीख स्पष्ट नाही आणि 1993 मध्ये 'वर्ग-1' (Class I) वारसांमध्ये मालमत्तेच्या विभाजनासाठी दावा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती पाहता, 'हिंदू वारसा कायदा, 1956' चे कलम 6 किंवा 'तमिळनाडू सुधारणा कायदा, 1989' (Tamil Nadu Amendment Act, 1989) द्वारे समाविष्ट केलेले कलम 29(अ) येथे लागू होत नाही.
न्यायपीठाने निरीक्षण नोंदवले, "या दृष्टिकोनातूनही, अपीलकर्त्याला 'सहदायिक' (coparcener) मानले जाऊ शकत नाही, कारण एन. रामकृष्णन यांच्या मृत्यूच्या वेळी तो 'जिवंत सह-वारस' (living co-heir) नव्हता." न्यायपीठाने नमूद केले की, एन. रामकृष्णन यांची मालमत्ता त्यांच्या 'वर्ग-1' वारसांमध्ये आधीच विभागली गेली होती आणि प्रत्येकाला त्यांचा हिस्सा मिळाला होता, जो आता त्यांची पूर्ण मालकीची (absolute property) मालमत्ता बनली आहे.
असे असूनही आणि मालमत्तेच्या विभाजनाचा हुकूम (partition decree) किंवा त्याच्या वडिलांनी त्यांच्या हयातीत केलेले विक्री दस्तऐवज (sale deeds) यांना आव्हान न देता अपीलकर्त्याने 1997 मध्ये मालमत्तेच्या विभाजनासाठी दावा दाखल केला आणि 'सह वारस' (co heir) म्हणून जन्मतः मिळालेल्या अधिकाराचा दावा केला. शेवटी खंडपीठाने स्पष्ट केले की 'हिंदू वारसा कायदा, 1956' च्या प्रकरण 2 मध्ये नमूद केलेल्या वारसाहक्काच्या सर्वसाधारण नियमांनुसार, जर एखादा हिंदू पुरुष मृत्युपत्र न करता (intestate) मरण पावला, तर त्याची मालमत्ता त्याच्या 'वर्ग-1' (Class I) वारसांकडे हस्तांतरित होते. ही मालमत्ता कायद्याने विहित केलेल्या क्रमानुसार त्यांच्याकडे जाते आणि इतर सर्व वारसांना वगळून, केवळ हेच वारस त्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्यास पात्र असतात.
खंडपीठाने पुढे नमूद केले, "वाटणीच्या हुकूमनाम्यानुसार (partition decree), अपीलकर्त्याच्या वडिलांच्या वाट्याला आलेली मालमत्ता (जी अपीलकर्त्याचे आजोबा, एन. रामचंद्रन यांच्या मालमत्तेतून मिळाली होती) ही त्यांची स्वतंत्र, वैयक्तिक मालमत्ता बनली; तिला 'सहदायिक मालमत्ता' (coparcenary property) मानले जाऊ शकत नाही." खंडपीठाने म्हटले, "एकदा मालमत्तेची वाटणी होऊन ती पहिल्या प्रतिवादीची वैयक्तिक मालमत्ता बनली की, त्यावर अपीलकर्ती कोणताही हक्क सांगू शकत नाही, जरी तिने असा युक्तिवाद केला की तिला जन्मानेच सहदायिक (coparcener) म्हणून अधिकार प्राप्त झाले आहेत. वरील कारणांमुळे, ज्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले गेले आहे, त्यात कोणतीही त्रुटी नाही." खंडपीठाने पुढे असेही निरीक्षण नोंदवले की, हे अपील फेटाळले जात आहे. खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही. या प्रकरणात अपीलकर्तीने चेन्नईमधील 1811 चौरस फूट मालमत्तेमध्ये अर्ध्या हिश्शाची मागणी केली होती आणि तिचा ताबा मिळवण्याची विनंती केली होती. तिचा दावा असा होता की, ही तिच्या आजोबांची संयुक्त कुटुंबातील मालमत्ता होती, जी तिला तिच्या वडिलांसोबत वारसाहक्काने मिळाली होती.
1993 मध्ये वडिलांनी ही मालमत्ता बहिणीनं दाखल केलेल्या वाटणीच्या दाव्यामध्ये एका तडजोड हुकूमनाम्याद्वारे (compromise decree) प्राप्त केली होती. त्यानंतर 1997 मध्ये त्याने दोन स्वतंत्र विक्री दस्तऐवजांद्वारे (sale deeds) ही मालमत्ता एका तिसऱ्या व्यक्तीला विकली. कनिष्ठ न्यायालयाने (trial court) वाटणीसाठी एक प्राथमिक हुकूमनामा (preliminary decree) जारी केला होता, परंतु प्रथम अपिलीय न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, वडिलांना मिळालेल्या वाट्याबाबत ते पूर्ण मालक (absolute owner) बनले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला.
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