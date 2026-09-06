मित्राचा फोन आला अन्..., नेपाळमधील पुरादरम्यान पशुवैद्यकीय रुग्णालयातील संपूर्ण टीमचा वाचला जीव
पुष्पा यांनी दिलेल्या वेळेवरच्या इशाऱ्यामुळं आणि दाखवलेल्या तत्परतेमुळं निशांत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे प्राण वाचले.
Published : September 6, 2026 at 8:08 PM IST
नुवाकोट : पशुवैद्यकीय डॉक्टर निशांत शर्मा हे त्यांना आलेले दोन फोन कॉल्स कधीच विसरणार नाहीत, ज्यामुळं त्यांचे प्राण वाचले. 26 ऑगस्टच्या सकाळी नेपाळच्या नुवाकोट जिल्ह्यातील धुंगे पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना एका मित्राचा अत्यंत तातडीचा इशारा देणारा फोन आला. या फोनमुळंच त्यांना आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला विनाशकारी पूर धडकण्यापूर्वी अवघ्या काही मिनिटांत तिथून सुरक्षित बाहेर पडता आलं.
मित्राचा कॉल आला आणि सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितलं : निशांत हे त्रिशूली नदीपासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर असलेल्या रुग्णालयात आपल्या नेहमीच्या कामासाठी सकाळी पोहोचले होते. ते आणि त्यांचे काही सहकारी जनावरांवर उपचार करण्याच्या आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना सल्ला देण्याच्या तयारीत असतानाच त्यांच्या मोबाईलवर कॉल आला. "सकाळी 9:15 वाजता रसुवा येथील माझे मित्र आणि सहकारी पुष्पा जोशी यांचा मला फोन आला. त्यांनी आम्हाला त्रिशूली नदीला आलेल्या पुराची आणि पाण्याचा प्रचंड लोंढा आमच्या दिशेनं येत असल्याची माहिती दिली. त्यांनी आम्हाला उंच आणि सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितलं," असं निशांत यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं.
पाच मिनिटांनी पुन्हा मित्राचा आला कॉल : विशेषतः पावसाळ्यात हिमालयाच्या उंच भागात आणि नेपाळमध्ये अचानक येणारा पूर, नद्यांमधील पाण्याचा वाढलेला प्रवाह आणि हिमस्खलन या गोष्टी काही नवीन नाहीत. मित्राचा फोन आल्यामुळं निर्माण झालेल्या कुतूहलापोटी, तो नजारा पाहण्यासाठी निशांत हे रुग्णालयाच्या इमारतीच्या गच्चीवर गेले. पण, त्यांचे मित्र पुष्पा जोशी हे त्यांना तिथंच थांबू देण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. "आम्ही ऑफिसमधून निघालो आहोत की नाही, हे पाहण्यासाठी पुष्पा यांनी पाच मिनिटांनी पुन्हा फोन केला. आम्ही अजूनही तिथंच आहोत हे समजताच त्याला राग आला आणि त्यानं मला चांगलंच सुनावलं. त्यानंतर आम्ही तातडीनं ऑफिसमधून बाहेर पडलो आणि उंचावरील भागाकडे धाव घेतली," असं निशांत यांनी सांगितलं.
पुराचं भयावह दृश्य होतं : काही मिनिटांतच, त्रिशूली नदीतून गढूळ पाण्याचा एक मोठा आणि आवाज करणारा लोंढा वेगानं पुढं आला. वाटेत येणाऱ्या जवळपास सर्वच गोष्टी त्या लोंढ्यानं उद्ध्वस्त केल्या. तोपर्यंत पशुवैद्यकीय डॉक्टर निशांत आणि त्यांचे सहकारी जवळच्या टेकडीवर चढले होते आणि तेथूनच त्यांनी हे भयावह दृश्य पाहिलं. "पुराचं पाणी आमच्या आवारात शिरलं. रुग्णालयाच्या अगदी मागे असलेल्या गोठ्याचं पुरामुळं नुकसान झालं. सुदैवानं, त्यामध्ये कोणतीही जनावरं नव्हती. परिसरातील ज्या दुमजली इमारतीत मी आणि माझे सहकारी राहत होतो, तिथंही पाणी शिरलं. माझ्या खोलीत ठेवलेले कपडे, लॅपटॉप, अंथरुण-पांघरूण, फर्निचर आणि घरातील इतर सर्व वस्तूंचं नुकसान झालं," असं निशांत यांनी सांगितलं.
मित्रानं दिलेल्या इशाऱ्यामुळं प्राण वाचले : पुष्पा यांनी दिलेल्या वेळेवरच्या इशाऱ्यामुळं आणि दाखवलेल्या तत्परतेमुळं निशांत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे प्राण वाचले. याबद्दल आपण आणि आपलं सहकारी मित्र पुष्पा यांचे आभारी आहोत, असं सांगताना निशांत म्हणाले की, "कार्यालय आणि वैयक्तिक मालमत्तेचे नुकसान झालं असलं, तरी आम्हा सर्वांना कोणतीही शारीरिक इजा झाली नाही किंवा आम्ही जखमी झालो नाही. ही खूप मोठी गोष्ट आहे." दरम्यान, आपल्या आयुष्यातील आतापर्यंतची सर्वात भयानक घटना होती, असा उल्लेख निशांत करतात. "आम्ही 2015 मध्ये एका तीव्र भूकंपाचा सामना केला होता, पण ही घटना त्याहीपेक्षा भयंकर होती," असंही त्यांनी नमूद केलं. विशेष म्हणजे, निशांत आणि त्याच्या टीमनं सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतल्याचा परिणाम इतरांवरही झाला. त्यांना धावताना पाहून, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इतर काही लोकही उंचावरील भागाकडे धावले.
सर्वजण मानसिक धक्क्यात होते : दरम्यान, 26 ऑगस्टच्या या पुरात आपल्या वैयक्तिक वस्तू गमावल्यानंतर, पशुवैद्यकीय रुग्णालयातील संपूर्ण टीम 'ढुंगे' (Dhunge) येथील हॉटेल्समध्ये राहत आहे. तसंच सर्व काही पुन्हा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. "इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली जीवित व वित्तहानी आणि परिसराचे बदललेलं स्वरूप पाहून आम्ही सर्वजण प्रचंड मानसिक धक्क्यात होतो. काही दिवस आम्ही शांत राहिलो, परिस्थिती समजून घेतली आणि स्वतःला सावरले. पण आता रुग्णालय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आम्ही त्याची साफसफाई सुरू केली आहे. या भागातील अनेक शेतकरी आपल्या जनावरांसाठी वैद्यकीय सेवांची वाट पाहत आहेत," असं निशांत यांनी सांगितलं. नेपाळच्या 'नॅशनल डिझास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी'च्या माहितीनुसार, पुरामुळं जवळपास 1,341 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 589 परदेशी नागरिकांसह इतर 5,000 जण बेपत्ता आहेत. नेपाळी लष्कर आणि पोलिसांनी आतापर्यंत 13,104 जणांना वाचवलं आहे.
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