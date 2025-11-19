प्रेमी युगुलाचं पोलीस ठाण्यातच 'शुभमंगल सावधान!',आधी घरच्या मंडळींचा विरोध, मग काय घडलं? वाचा...
कुटुंबांमधील वाद आणि नाट्यमय घडामोडीनंतर इन्स्टाग्रामवर भेटलेल्या प्रेमी युगुलाचं अखेर चौमुन पोलीस ठाण्यात लग्न झाले.
Published : November 19, 2025 at 3:28 PM IST
जयपूर : कुटुंबीयांकडून तीव्र विरोध होत असलेल्या एका जोडप्याचं लग्न पोलिसांनीच पुढाकार घेऊन पोलीस ठाण्यात लावून दिल्याची घटना समोर आली आहे. गेल्या मंगळवारी संध्याकाळी चौमुन पोलीस ठाण्यात एक अनोखा लग्न सोहळा पार पडला, ज्यामुळं लोकांना आश्चर्य वाटले आणि पोलिसांच्या मानवतावादी भूमिकेची जाणीव झाली. कुटुंबांमधील वाद आणि नाट्यमय घडामोडीनंतर इन्स्टाग्रामवर भेटलेल्या प्रेमी युगुलाचं अखेर चौमुन पोलीस ठाण्यात लग्न झाले. तर हे अनोखे लग्न केवळ चौमुन परिसरातच नव्हे तर आजूबाजूच्या परिसरातही चर्चेचा विषय बनलं आहे. पोलिसांच्या सकारात्मक भूमिकेचे आणि पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांच्या संवेदनशीलतेचं लोकांकडून कौतुक होत आहे.
प्रेयसी प्रियकराच्या घरी पोहोचली अन् उडाला गोंधळ : पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांनी सांगितलं की, दिल्लीतील एक तरुणी थेट तिच्या प्रियकराच्या चौमुन येथील घरी आली. तिनं त्यांच्याशी लग्न करण्याचा आग्रह धरला. यावेळी प्रियकरच्या कुटुंबीयांसोबत वाद निर्माण झाला. या घटनेची बातमी मिळताच चौमुन पोलिसांना दोन्ही कुटुंबांना शांत करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. लग्न झालं नाही तर आत्महत्या करेन, असं तरुणीनं पोलीस ठाण्यात सांगितलं. त्यावेळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन्ही बाजूच्या कुटुंबीयांना तात्काळ चौमुन पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आलं.
पोलीस ठाण्यात उरकलं लग्न : पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांनी दोन्ही कुटुंबांशी अतिशय संवेदनशील आणि शांतपणे संवाद साधला. दोन्ही बाजूच्या कुटुंबीयांना समजावून सांगितल्यानंतर त्यांनी सहमती दर्शवली. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांनी लग्नाला परवानगी दिली.
वधू-वरांना दिले आशीर्वाद : दोन्ही कुटुंबांनी सहमती दर्शविल्यानंतर, लगेचच पोलीस स्टेशनच्या आवारातच लग्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वधू-वरांनी चौमुन पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील मंदिरात सर्व विधींनुसार सात फेरे घेतले, असं पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांनी सांगितलं. यावेळी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांनी वधू-वरांना लग्नात भेट देऊन आशीर्वाद दिला. त्यामुळं पोलिसांच्या सकारात्मक भूमिकेचे आणि पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांच्या संवेदनशीलतेचं लोकांकडून कौतुक होत आहे.
