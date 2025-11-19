ETV Bharat / bharat

उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं अजमेरच्या दर्ग्यात चढवण्यात आली चादर; देण्यात आला 'हा' संदेश

उबाठा नेते साजिद सुपारीवाला यांनी अजमेर इथल्या दर्ग्यात उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं चादर चढवली. यावेळी त्यांनी आगामी निवडणुकीत उबाठा पक्षाचा विजय होण्यासाठी प्रार्थना केली.

UBT Presented chadar Ajmer Dargah
अजमेरच्या दर्ग्यात चढवण्यात आली चादर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : जगप्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यात उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं चादर चढवण्यात आली. उबाठा नेते साजिद सुपारीवाला त्यासाठी खास मुंबईहून अजमेरमध्ये दाखल झाले. त्यांनी उबाठा नेते उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावतीनं चादर घेऊन आल्याचं स्पष्ट केलं.

UBT Presented chadar Ajmer Dargah
अजमेरच्या दर्ग्यात चढवण्यात आली चादर (ETV Bharat)

उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं चढवण्यात आली चादर : उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं अजमेर इथल्या दर्ग्यात चादर चढवण्यासाठी साजिद सुपारीवाला हे शिवसैनिकांसह अजमेरला दाखल झाले. यावेळी निजाम गेट इथून सूफी कव्वालींसह भव्य चादर मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर मुंबईतील सर्व शिवसैनिकांनी मजार-ए-आलियावर चादर आणि फुलं अर्पण केली. यावेळी ठाकरे कुटुंबाच्या कल्याण आणि यशासाठी तसेच निवडणुकीतील विजयासाठी प्रार्थना करण्यात आली. दर्ग्याचे खादिम सय्यद अमन चिश्ती यांनी साजिद सुपारीवाला आणि त्यांच्यासह दाखल झालेल्या कार्यकर्त्यांना पगडी आणि तबरुक भेट देण्यात आली.

उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं अजमेरच्या दर्ग्यात चढवण्यात आली चादर; ठाकरेंनी दिला हा संदेश (ETV Bharat)

ठाकरे कुटुंबाकडून देण्यात आला संदेश : माध्यमांशी बोलताना साजिद सुपारीवाला म्हणाले, "महाराष्ट्रात आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत उबाठाच्या विजयासाठी आम्ही दर्ग्यात प्रार्थना केली आहे. आम्ही उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचा विशेष संदेशही घेऊन आलो आहोत. ठाकरे कुटुंबाला ख्वाजा गरीब नवाज यांच्यावर खूप श्रद्धा आहे. आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः यापूर्वी अजमेर शरीफला भेट दिली आहे. त्यांचं प्रेम आणि श्रद्धा कायम राहील असं त्यांनी म्हटलं आहे." साजिद सुपारीवाला यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं, की चादर चढवताना पक्षाच्या विजयासाठी, कार्यकर्त्यांच्या कल्याणासाठी आणि महाराष्ट्र राज्यासह देशात शांती, बंधुता आणि समृद्धीसाठी विशेष प्रार्थना करण्यात आली. यावेळी विधान परिषद सदस्य सुशील शिंदे, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आशिष चेंबूरकर, सूरज चव्हाण आणि अजमेर इथले उबाठा नेते भंवरलाल सोनी, मयंक शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते या प्रसंगी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. उद्धव ठाकरे काँग्रेसवर नाराज? म्हणाले, "काँग्रेसला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य"
  2. सरकारकडून 'बाळासाहेब ठाकरे स्मारक'च्या अध्यक्षपदी ठाकरेंची नियुक्ती; किशोरी पेडणेकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचं केलं कौतुक
  3. 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाचं? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणीची शक्यता

TAGGED:

UBT LEADER UDDHAV THACKERAY
SAJID SUPARIWALA ARRIVED IN AJMER
जमेरच्या दर्ग्यात चढवण्यात आली चादर
उद्धव ठाकरे
UBT PRESENTED CHADAR AJMER DARGAH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.