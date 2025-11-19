उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं अजमेरच्या दर्ग्यात चढवण्यात आली चादर; देण्यात आला 'हा' संदेश
उबाठा नेते साजिद सुपारीवाला यांनी अजमेर इथल्या दर्ग्यात उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं चादर चढवली. यावेळी त्यांनी आगामी निवडणुकीत उबाठा पक्षाचा विजय होण्यासाठी प्रार्थना केली.
Published : November 19, 2025 at 10:51 PM IST
अजमेर : जगप्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यात उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं चादर चढवण्यात आली. उबाठा नेते साजिद सुपारीवाला त्यासाठी खास मुंबईहून अजमेरमध्ये दाखल झाले. त्यांनी उबाठा नेते उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावतीनं चादर घेऊन आल्याचं स्पष्ट केलं.
उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं चढवण्यात आली चादर : उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं अजमेर इथल्या दर्ग्यात चादर चढवण्यासाठी साजिद सुपारीवाला हे शिवसैनिकांसह अजमेरला दाखल झाले. यावेळी निजाम गेट इथून सूफी कव्वालींसह भव्य चादर मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर मुंबईतील सर्व शिवसैनिकांनी मजार-ए-आलियावर चादर आणि फुलं अर्पण केली. यावेळी ठाकरे कुटुंबाच्या कल्याण आणि यशासाठी तसेच निवडणुकीतील विजयासाठी प्रार्थना करण्यात आली. दर्ग्याचे खादिम सय्यद अमन चिश्ती यांनी साजिद सुपारीवाला आणि त्यांच्यासह दाखल झालेल्या कार्यकर्त्यांना पगडी आणि तबरुक भेट देण्यात आली.
ठाकरे कुटुंबाकडून देण्यात आला संदेश : माध्यमांशी बोलताना साजिद सुपारीवाला म्हणाले, "महाराष्ट्रात आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत उबाठाच्या विजयासाठी आम्ही दर्ग्यात प्रार्थना केली आहे. आम्ही उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचा विशेष संदेशही घेऊन आलो आहोत. ठाकरे कुटुंबाला ख्वाजा गरीब नवाज यांच्यावर खूप श्रद्धा आहे. आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः यापूर्वी अजमेर शरीफला भेट दिली आहे. त्यांचं प्रेम आणि श्रद्धा कायम राहील असं त्यांनी म्हटलं आहे." साजिद सुपारीवाला यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं, की चादर चढवताना पक्षाच्या विजयासाठी, कार्यकर्त्यांच्या कल्याणासाठी आणि महाराष्ट्र राज्यासह देशात शांती, बंधुता आणि समृद्धीसाठी विशेष प्रार्थना करण्यात आली. यावेळी विधान परिषद सदस्य सुशील शिंदे, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आशिष चेंबूरकर, सूरज चव्हाण आणि अजमेर इथले उबाठा नेते भंवरलाल सोनी, मयंक शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते या प्रसंगी उपस्थित होते.
