पुलावरुन 20 फूट खोल नदीत कोसळली भरधाव कार : तीन मित्रांवर काळाचा घाला, एक बेपत्ता

यात्रेवरुन परतणाऱ्या मित्रांची कार 20 फूट खोल नदीत कोसळून भीषण अपघात झाला. या अपघातात तीन मित्रांचा मृत्यू झाला असून एक जण बेपत्ता आहे.

अपघातग्रस्त कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 7:31 PM IST

पाटना : कार 20 फूट खोल नदीत कोसळून तीन तरुणांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडली आहे. या कारमधील चौथा मित्र अद्यापही बेपत्ता आहे. ही घटना बिहारमधील माधेमपुरा जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री उशीरा अरार घाटात घडली. या कारनं विजेचा खांबाला धडक दिल्यानंतर पुलावरुन 20 फूट खोल नदीत कोसळली. बेपत्ता मित्राचा शोध सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे. घनश्याम कुमार, अंकित कुमार, वसंत कुमार अशी या अपघातात मृत झालेल्या तरुणांची नावं आहेत. तर सागर कुमार हा या अपघातानंतर बेपत्ता झाला आहे.

अपघातात ठार झालेले आणि बेपत्ता असलेला मित्र (ETV Bharat)

20 फूट खोल नदीत कोसळली कार : पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा अपघात शुक्रवारी मध्यरात्री १ : ०० वाजताच्या सुमारास घडला. हे तरुण रात्री ९ वाजता 'स्टेशन चौक' इथून निघाले होते. अचानक चालकाचं कारवरील नियंत्रण गेलं. त्यानंतर विजेच्या खांबाला धडक दिल्यानंतर, पुलाचा कठडा तोडून कार नदीत जाऊन पडली. स्थानिक रहिवाशांनी या अपघाताची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर तत्काळ घटनास्थळावर पोहोचून पोलिसांनी बचावकार्य सुरू केलं.

कारमधील एक तरुण बेपत्ता : मृत तरुणांची ओळख पटली असून, त्यात घनश्याम कुमार ( राहणार माधेपुरा ), अंकित कुमार ( वय 26 वर्ष, राहणार मोकमा ) आणि वसंत कुमार, प्रमोद यादव ( वय 23 वर्ष, फोरसाहा ) यांचा समावेश आहे. बेपत्ता तरुणाची ओळख सागर कुमार (जयपालपट्टी, वार्ड क्र. १५) अशी झाली आहे. पोलीस आणि SDRF चं पथक सध्या बेपत्ता तरुणाच्या शोधासाठी नदीत शोधमोहीम राबवत आहे.

चारही तरुण एकमेकांचे होते मित्र: मृतांमध्ये अंकित हा B.Ed. आणि CTET परीक्षा उत्तीर्ण झालेला होता. तो मधेपुरा इथंच राहून BPSC शिक्षक भरती परीक्षेची तयारी करत होता. दरम्यान, वसंत कुमार हा B.Ed. च्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता, तर घनश्याम कुमार हा कार चालक म्हणून काम करत होता. घनश्याम हा त्याच्या कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या दोन धाकट्या बहिणींची लग्नं आधीच झाली, तर घनश्याम अविवाहित होता. हे चारही तरुण एकमेकांचे खूप जवळचे मित्र होते.

अपघातापूर्वी केलं होतं 'लाईव्ह' : या अपघाताच्या एक तास आधी म्हणजेच मध्यरात्री १२ च्या सुमारास मधेपुराहून ग्वालपाराच्या दिशेनं प्रवास करताना, घनश्याम कुमारनं आपल्या सोशल मीडिया पेजवर 'लाईव्ह' (Live) जाऊन व्हिडिओ प्रसारित केला. या फुटेजवरून घनश्याम कुमार हा गाडी चालवत होता, तर सध्या ज्याचा शोध सुरू आहे तो सागर त्याच्या शेजारच्या सीटवर बसला होता. ही गाडी भरधाव वेगानं धावत असल्याचंही या व्हिडिओवरून स्पष्ट होते. याबाबत अरार पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांचं एक पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी मदत व बचाव कार्य सुरू केलं. नदीत पडलेली गाडी बाहेर काढण्यात आली आहे. तीन मृतदेह हाती लागले असून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. गाडीतून प्रवास करणाऱ्या आणखी एका तरुणाचा शोध सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे." ही अपघाताची माहिती समजताच, मृतांच्या कुटुंबीयांना शोक अनावर झाला आहे. मृत तिन्ही तरुण हे मित्र असून, ते आपल्या इतर मित्रांसोबत एका जत्रेला भेट देण्यासाठी गेले होते.

