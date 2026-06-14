आंध्र प्रदेशात कृष्णा नदीत बोट उलटून तीन जणांचा मृत्यू, एक जण बेपत्ता
कोनूर परिसरात कृष्णा नदीत एक बोट उलटल्यानं रविवारी (14 जून) मोठी दुर्घटना घडली आहे.
Published : June 14, 2026 at 4:11 PM IST
पालनाडू (आंध्र प्रदेश) : पालनाडू जिल्ह्यातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील कोनूर परिसरात कृष्णा नदीत एक बोट उलटल्यानं रविवारी (14 जून) मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत तीन जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर एक व्यक्ती अद्याप बेपत्ता असून त्याचा शोध सुरू आहे.
कार्यक्रमाहून परतताना दुर्घटना : मिळालेल्या माहितीनुसार, एकाच कुटुंबातील 10 नातेवाईक एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी बोटीनं कुन्नूरला गेले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर हे सर्वजण पुन्हा बोटीनं परत येत होते. त्यावेळी बोटीचा अचानक तोल गेला आणि ती नदीच्या मध्यभागी उलटली. बोट अचानक उलटताच, त्यातील सर्व 10 जण खोल पाण्यात बुडाले. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी बचावकार्य सुरू केले आणि सहा जणांना वाचवले. मात्र, या दुर्घटनेत तीन जणांचा बुडून मृत्यू झाला. तर एक व्यक्ती अद्याप बेपत्ता असून त्याचा शोध सुरू आहे.