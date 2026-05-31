दिल्लीतील 5 मजली इमारत दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू, जखमींवर AIIMS ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार सुरू
Published : May 31, 2026 at 1:54 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील महरौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असणाऱ्या सैदुलाजाब भागात दिल्लीत शनिवारी (दि.30) एक मोठी दुर्घटना घडली. या ठिकाणी एक 5 मजली इमारत अचानक कोसळली. या घटनेत जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी AIIMS ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. ताज्या माहितीनुसार, एकूण 10 जणांना ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला असून, इतर दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. उर्वरित सहा जखमींची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.
मध्यरात्रीपर्यंत बचाव आणि मदतकार्य सुरू होतं. पोलीस, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफ घटनास्थळी दाखल झाले असून घटनेचा तपास करत आहेत. इमारत कोसळण्याचं कारण अद्याप समजलेलं नाही. दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सैदुलाजाब भागातील इमारत कोसळलेल्या घटनास्थळी भेट दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सुरू असलेल्या बचाव कार्याचा आढावा घेतला आणि अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेतली. इमारत दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे. तसंच मदतकार्यात कोणताही हलगर्जीपणा होणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
VIDEO | After visiting the building collapse site near Saket Metro Station, Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says, " doctors are still inside, and additional rescue forces are being deployed. rescue operations are being carried out very carefully. action will be taken against… pic.twitter.com/XkUhaeY1JL— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2026
काल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी ट्विट करून या घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, "साकेत मेट्रो स्टेशनजवळ इमारत कोसळल्याच्या घटनेबद्दल मी अत्यंत चिंतित आहे. एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन दल, दिल्ली पोलीस, DDMA, MCD, CATS आणि नागरी संरक्षण दलाची पथकं युद्धपातळीवर बचावकार्य करत आहेत. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि बाधित कुटुंबांना तत्काळ मदत देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात असून, सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयानं काम करत आहेत. प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा आणि कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे."
दरम्यान, एका प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं की, "या इमारतीत विद्यार्थी कसे काम करत होते? काही लोक अजूनही आत अडकले असावेत. ती किमान पाच मजली इमारत होती. तीन जणांना वाचवण्यात आलं आहे. माझी मावशी अजूनही आत अडकली आहे." मिळालेल्या माहितीनुसार, अग्निशमन दलाला सायंकाळी 7:45 वाजता दुर्घटनेची माहिती मिळाली, त्यानंतर अग्निशमन आणि बचाव पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी तातडीनं बचावकार्य सुरू केलं. या घटनेमुळं परिसरात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.
#WATCH दिल्ली: महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद बचाव अभियान जारी है।
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलीस आणि इतर बचाव यंत्रणांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू आहे. इमारत कोसळण्याचं कारण सध्या अस्पष्ट आहे. प्राथमिक तपासामुळं इमारतीच्या बांधकामाची स्थिती आणि तिच्या मजबुतीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना वाचवणं हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मेहरौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या दुर्घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. बचाव पथकं ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेत असून, प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
