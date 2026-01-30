चिमुकलीच्या हातात 10 रुपयाच्या नाण्याचा स्फोट : चिमुकलीचे भाजले हात, पंजाबमधील सूपवालीच्या दाव्यानं दहशत
खेळताना चिमुकलीच्या हातात 10 रुपयाचं नाणं फुटल्यानं चिमुकलीचे हात भाजल्याचा दावा पंजाबमधील सूपवाल्या महिलेनं केला. या दाव्यामुळे पंजाबमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे.
Published : January 30, 2026 at 5:16 PM IST
चंदीगड : अबोहर शहरातील इंदिरा नगरी परिसरात गुरुवारी दुपारी एक धक्कादायक घटना घडली. एका चिमुकलीच्या हातात 10 रुपयांच्या नाण्याचा रहस्यमय स्फोट झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. चिमुकलीच्या हातात 10 रुपयाच्या नाण्याचा स्फोट झाल्यानं मुलीचे दोन्ही हात भाजले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती पसरली आहे. या घटनेच्या चौकशीची नागरिकांनी मागणी केली आहे.
चिमुकलीच्या हातात 10 रुपयाच्या नाण्याचा स्फोट : इंदिरा नगरीतील गल्ली क्रमांक 3 मध्ये राहणाऱ्या या अडीच वर्षाच्या चिमुकलीच्या हातात 10 रुपयाच्या नाण्याचा स्फोट झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याबाबत बोलताना चिमुकलीची आई गीता यांनी माहिती देताना सांगितलं की, "आम्ही राजस्थानचे रहिवासी आहोत आणि गेल्या 8 वर्षांपासून पंजाबमधील अबोहर शहरात सूप विकण्याचं काम करतो. दररोज जेव्हा घरातून सूपचा गाडा बाहेर काढतो, तेव्हा लक्ष्मीचं रूप मानून मुलगी सृष्टीच्या हातात एक नाणं देतो. दररोजप्रमाणं आम्ही आमच्या दोन्ही मुलींना प्रत्येकी 10 रुपयांची नाणी दिली. दोन्ही मुली बाहेर खेळत होत्या. बाहेर खेळत असताना, अडीच वर्षांच्या लहान मुलीच्या हातात असलेल्या 10 रुपयांच्या नाण्याचा स्फोट झाला." यासोबतच त्यांनी स्फोट झालेले, अर्धवट जळालेले 10 रुपयांचं नाणही दाखवलं.
पहिल्यांदाच घडली ही विचित्र घटना : मुलीच्या आईनं सांगितलं की, "दररोज गाडा घेऊन जाताना आपल्या दोन्ही मुलींना नाणी देतो. पण ही विचित्र घटना पहिल्यांदाच घडली आहे." दरम्यान, स्थानिक रहिवासी गौरव यांनी माहिती देताना सांगितलं की, "मी कपड्यांना इस्त्री करण्याचं काम करतो. मुलं माझ्या दुकानाबाहेर खेळत होती. अचानक फटाक्यासारखा एक विचित्र आवाज आला. मुलं तिथं सायकलच्या टायरमध्ये हवा भरत आहेत, असं समजून मी त्यांना ओरडलो. त्यानंतर, जेव्हा बाहेर येऊन पाहिलं, तेव्हा सृष्टी नावाच्या मुलीचा हात भाजलेला होता. त्यानंतर मी आजूबाजूला पाहिलं, पण तिथं असं काहीही दिसलं नाही, ज्यामुळे तिचा हात भाजला असेल," गौरवनं सांगितलं.
चिमुकलीच्या हातात फटाका फुटल्यासारखा आवाज : गौरवनं त्या मुलीला घरी नेलं आणि सांगितलं की, "मुलीच्या हातावर टूथपेस्ट लावा, कारण असं वाटते की तिच्या हातात फटाका फुटला आहे किंवा काडीपेटीनं हात भाजला आहे." त्यानंतर, मुलीच्या आईनं सांगितलं की, तिनं आपल्या मुलीला 10 रुपयांचं नाणं दिलं होतं, जे त्यावेळी तिच्याकडं नव्हतं. जेव्हा गौरवनं बाहेर जाऊन पाहिलं, तेव्हा त्याला ते फुटलेलं 10 रुपयांचं नाणं तिथं सापडलं.
मी माझ्या दुकानात कपड्यांना इस्त्री करत होतो, तेव्हा मला बाहेर एक विचित्र आवाज ऐकू आला. मला वाटलं की काही मुलांनी त्यांच्या सायकलींची हवा काढली असेल. जेव्हा मी बाहेर आलो, तेव्हा मी पाहिलं की एक लहान मुलगी तिथं भाजलेल्या हातांनी खेळत होती. जेव्हा मी त्या मुलीला तिच्या आईकडं घेऊन गेलो, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की तिच्याकडं एक 10 रुपयांचं नाणं होतं. मी त्याचवेळी बाहेर आलो आणि पाहिलं की ते 10 रुपयांचं नाणं फुटलेलं होतं. - गौरव, स्थानिक रहिवासी.
घटनेची चौकशी झाली पाहिजे : गौरवनं सांगितलं की तेच नाणं मुलीच्या हातात फुटलं होतं. कारण त्याच प्रकारच्या सोन्याच्या नाण्यासारखेच सोन्याचे डाग मुलीच्या हातावर होते आणि मुलीच्या हाताला फोड आले होते. ही एक खूप विचित्र घटना आहे, त्याला आश्चर्य वाटते की हे नाणं नेमक कसं फुटलं, कारण तिथं कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नव्हती, ज्यामुळे हा धातू फुटू शकतो. पण अशा प्रकारे नाणं फुटल्यानं हा चर्चेचा विषय बनला आहे. ही घटना या मुलीसोबत घडली, उद्या ती दुसऱ्या कोणासोबतही घडू शकते, त्यामुळे या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी गौरवनं केली आहे.
