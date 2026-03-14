90 इराणी खलाशी कोचीहून रवाना; IRIS लवन जहाजाची दुरुस्ती कडेकोट बंदोबस्तात सुरू

नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, उर्वरित क्रू मेंबर जाण्यासंदर्भात किंवा जहाजाबद्दल कोणतीही माहिती सध्या उघड करता येणार नाही.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 14, 2026 at 4:09 PM IST

एर्नाकुलम (केरळ) : इराणी नौदलाच्या आयआरआयएस लवन जहाजातून सुटका करण्यात आलेले जवळपास 90 खलाशी कोचीहून आपल्या मायदेशी परतण्यासाठी रवाना झाले आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळं आयआरआयएस लवननं कोचीमध्ये आपत्कालीन डॉकिंग करण्यात आलं होतं. संरक्षण सूत्रांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, इराणी खलाशी शुक्रवारी रात्री कोचीहून रवाना झाले. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकारी त्यांचा प्रवास गुप्त ठेवत आहेत. तर नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, उर्वरित क्रू मेंबर जाण्यासंदर्भात किंवा जहाजाबद्दल कोणतीही माहिती सध्या उघड करता येणार नाही.

आयआरआयएस लवनमध्ये झाला होता तांत्रिक बिघाड : श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडील आयआरआयएस देना या दुसऱ्या इराणी जहाजावर अमेरिकन नौदलानं हल्ला केला होता, त्याच भागात असताना आयआरआयएस लवनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यानंतर 28 फेब्रुवारी रोजी इराण सरकारनं भारताला तांत्रिक समस्या दूर करण्याची तातडीची विनंती केली होती. भारत सरकारनं सागरी सुरक्षा आणि राजनैतिक संबंधांना प्राधान्य देत 1 मार्च रोजी डॉकिंग परवानगी दिली. त्यामुळं आयआरआयएस लवन जहाज 4 मार्चला कोची बंदरात सुरक्षितपणे पोहोचलं होतं.

तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू : जहाजावरील सर्व 183 क्रू मेंबर्सना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं होतं आणि त्यांच्यासाठी कोची येथील भारतीय नौदलाच्या विशेष देखरेख केंद्रांमध्ये आणि सुविधांमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. विशेषतः अमेरिकेच्या नौदलाने श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ आयआरआयएस देना या जहाजावर हल्ला करून ते बुडाल्यानंतर भारताने उच्च सतर्कता बाळगली आहे. या घटनेमुळं या प्रदेशात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. आयआरआयएस लवनमधील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाचे सर्व परिस्थितीवर लक्ष : भारतीय नौदलाच्या देखरेखीखाली क्रू मेंबर्सना आवश्यक वैद्यकीय मदत आणि राहण्याची व्यवस्था पुरवण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय सागरी सहकार्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून या पावलाकडे पाहिले जात आहे. सूत्रांचं म्हणणं आहे की, जहाजाच्या दुरुस्ती आणि उर्वरित 90 हून अधिक क्रू मेंबर्सना परत पाठवण्याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत घेतला जाणार आहे. तसंच संरक्षण मंत्रालय सर्व परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, क्रू मेंबर्सना नौदल तळ सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसंच शेजारील देशांसोबत सागरी सुरक्षा संबंध मजबूत करण्याच्या उद्देशानं, प्रदेशातील सध्याच्या संघर्षाच्या परिस्थिती असूनही, भारतानं इराणी जहाजाला ही आपत्कालीन मदत पुरवली आहे.

