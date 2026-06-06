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पंजाबमध्ये भीषण अपघात! पिकअप-ट्रकच्या धडकेत 9 जणांचा मृत्यू झाला, 15 जण जखमी

जखमींना खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर गंभीर जखमींना फरिदकोटला हलवण्यात आलं आहे.

Several people including women and children died in a collision between a pickup and a trailer in Ferozepur
पंजाबमध्ये भीषण अपघात! पिकअप-ट्रकच्या धडकेत 9 जणांचा मृत्यू झाला, 15 जण जखमी (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 12:57 PM IST

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फिरोजपूर : पंजाबमधील फाजिल्का-फिरोजपूर रस्त्यावर शनिवारी (6 जून) सकाळी पिकअप आणि ट्रकची भीषण टक्कर झाली. या अपघातात नऊ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर गंभीर जखमींना फरिदकोटला हलवण्यात आलं आहे. या अपघातामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

अस्थी विसर्जनाला जाताना काळाचा घाला : मिळालेल्या माहितीनुसार, जलालाबाद येथील एका कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या वृद्ध महिलेच्या अस्थींचं विसर्जन करण्यासाठी डेरा बियासला जात होते. पिकअपमध्ये महिला, पुरुष आणि मुलांसह जवळपास 27 जण प्रवास करत होते. या अपघातात पाच महिला, तीन पुरुष आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला, तर 15 जण जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव पथकं तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले आहेत.

संपूर्ण परिसरात शोककळा : एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांच्या मृत्यूमुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. फिरोजपूर-फाजिल्का राष्ट्रीय महामार्गावरील या भीषण अपघातानं एका सुखी कुटुंबाचा आनंद क्षणभर हिरावून घेतला. कुटुंबीयांनी सांगितलं की, ते पहाटे 4 वाजता घरातून निघाले होते आणि डेरा बियासकडे जात होते. एका धार्मिक यात्रेचा इतका दुःखद अंत होईल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती.

गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू : पोलिसांनी सांगितलं की, "पिकअप वाहनात जवळपास 25 लोक होते आणि ते जलालाबादहून अमृतसरच्या बियासकडे जात होते. जखमींना फिरोजपूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. गंभीर जखमींना फरीदकोट येथील गुरु गोविंद सिंग वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आले. याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत असून अपघाताप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे."

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TAGGED:

पंजाब
पिकअप आणि ट्रकची भीषण टक्कर
नऊ जणांचा मृत्यू
फिरोजपूर
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