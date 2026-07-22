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872 गावे पाण्याखाली, 5.64 लाख लोक बेघर, 16 जिल्ह्यांना पुराचा फटका अन् 31 जणांचा मृत्यू; आसाममधील पूरस्थिती गंभीर

यंदाच्या पुरातील मृतांची संख्या 31वर पोहोचलीय. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमांनी सांगितले की, ते मदत आणि बचाव कार्याचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारपासून पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत.

floods affected 16 districts assam
आसाममधील पूरस्थिती गंभीर (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 10:18 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 10:28 AM IST

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गुवाहाटी : मंगळवारी आसाममधील पूरस्थिती अधिकच गंभीर झाली. गेल्या 24 तासांत आणखी 21 जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यामुळे 16 जिल्ह्यांमधील पूरग्रस्तांची एकूण संख्या 5.64 लाखांवर पोहोचली आहे. ही माहिती आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (ASDMA) काल रात्री उशिरा जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये दिली. सर्वाधिक फटका बसलेल्या शिवसागर जिल्ह्यात 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. चराईदेवमध्ये पाच, गोलाघाटमध्ये दोन आणि जोरहाटमध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे राज्यातील यावर्षी पुरामुळे झालेल्या मृतांची संख्या 31वर पोहोचली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, ते मदत आणि बचाव कार्याचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारपासून पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत.

564,600 हून अधिक लोकांना पुराचा फटका : ASDMA च्या म्हणण्यानुसार, गोलाघाट, कामरूप, होजई, दिब्रुगड, बिस्वनाथ, धेमाजी, सोनितपूर, उदलगुरी, नागाव, चरैदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, सीआंगलाँग आणि लासह्हात 16 जिल्ह्यांतील 564,600 हून अधिक लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. सोमवारी 15 जिल्ह्यांतील बाधितांची संख्या 3.63 लाखांवर होती. 44 महसूल विभागातील 872 गावे अजूनही पाण्याखाली आहेत. शिवसागर जिल्ह्यात सर्वाधिक 359,535 बाधित लोक आहेत, त्यानंतर जोरहाट 87,662 आणि चराईदेव 72,646 आहेत.

202 मदत वितरण केंद्रे देखील कार्यरत : सध्या राज्यात 71 मदत शिबिरे कार्यरत आहेत, ज्यात 12,284 विस्थापित लोक राहतात. याव्यतिरिक्त 202 मदत वितरण केंद्रे देखील कार्यरत आहेत. हवाई दल, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), एसडीआरएफ आणि अग्निशमन, आपत्कालीन सेवा यांसारख्या अनेक संस्थांमार्फत मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुराचे पाणी रेल्वे रुळांवर आल्याने सलग दुसऱ्या दिवशीही रेल्वे सेवा विस्कळीत राहिली, असे त्यांनी सांगितले.

एनएफआरने अनेक गाड्या रद्द केल्यात : ईशान्य सीमा रेल्वेचे (एनएफआर) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा यांनी सांगितले की, शिवसागर जिल्ह्यातील सिमालुगुरी शहरात आणि आसपासच्या परिसरात आलेल्या भीषण पुरामुळे सिमालुगुरी-नामटियाली आणि सिमालुगुरी-सेलेन्घाट मार्गावरील रेल्वे सेवा स्थगित करण्यात आलीय. एनएफआरने अनेक गाड्या रद्द केल्यात, वळवल्या आहेत किंवा कमी अंतरावर थांबवल्या आहेत आणि अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी अतिरिक्त विशेष गाड्या चालवत आहे.

अडकलेल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा : "या विशेष अतिरिक्त गाड्या शुक्रवारपर्यंत धावतील आणि त्यामुळे अडकलेल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय मारियानी आणि गुवाहाटी दरम्यानच्या काही इतर एक्सप्रेस गाड्यांची नियमित सेवा देखील सुरू आहे," असे शर्मा म्हणाले. सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, शिवसागर, चराईदेव आणि जोरहाटमध्ये अखंड मोबाईल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी दूरसंचार विभागाने (DoT) 24 जुलैपर्यंत इंट्रा सर्कल रोमिंग (ICR) सुविधा कार्यान्वित केली आहे. या सुविधेमुळे मोबाईल ग्राहकांना त्यांचे स्वतःचे नेटवर्क उपलब्ध नसल्यास कोणत्याही उपलब्ध टेलिकॉम ऑपरेटरद्वारे सेवा वापरता येतील.

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Last Updated : July 22, 2026 at 10:28 AM IST

TAGGED:

FLOODS AFFECTED 16 DISTRICTS
16 DISTRICTS AFFECTED
आसाममधील पूरस्थिती गंभीर
ASSAM FLOOD SITUATION

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