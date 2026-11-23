पंजाबमध्ये धक्कादायक घटना, भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात 8 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
कुटुंब आणि गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी शाळेत जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्यावर गावातील मैदानाजवळ भटक्या कुत्र्यांच्या कळपानं मुलावर हल्ला केला.
Published : November 23, 2026 at 10:29 PM IST
अमृतसर (पंजाब) : शाळेत जात असताना एका आठ वर्षांच्या मुलावर भटक्या कुत्र्यांच्या कळपानं हल्ला केला. या घटनेत मुलाचा मृत्यू झाला. ही घटना पंजाबमधील अमृतसर जिल्ह्यातील जलाल उस्मा गावात घडली. मृत मुलगा कुटुंबातील सर्वात लहान होता आणि तीन मोठ्या बहिणींमध्ये तो एकुलता एक भाऊ होता. दरम्यान, पोलिसांनी मुलाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बाबा बकाला साहिब रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.
कुटुंब आणि गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी शाळेत जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्यावर गावातील मैदानाजवळ भटक्या कुत्र्यांच्या कळपानं मुलावर हल्ला केला. कुत्र्यांनी त्याच्या डोक्यावर, पायांवर आणि चेहऱ्यावर गंभीर जखमा केल्या, तसंच त्याचा उजवा कानही फाडला. त्याला वाचवण्यासाठी जवळपास कोणीही नव्हते. त्यामुळं त्याचा जागीच मृत्यू झाला. नंतर गावकऱ्यांना त्याचा रक्ताने माखलेला मृतदेह आढळला. ज्यामुळं संपूर्ण गावात शोक आणि संतापाची लाट पसरली.
मृत मुलाचे नातेवाईक जोगिंदर सिंग यांनी सांगितलं की, मोकाट कुत्र्यांचे हल्ले ही गावातील एक जुनी समस्या असून यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. मात्र, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनानं कोणतीही ठोस पावलं उचललेली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. याचबरोबर, गावकऱ्यांनी शोकाकुल कुटुंबासाठी राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाकडे पुरेशा आर्थिक भरपाईची मागणी केली आहे.
पोलिसांकाडून कायदेशीर कारवाई सुरू : घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस अधिकारी जोगिंदर सिंग यांनी सांगितलं की, प्राथमिक तपासानुसार, शाळेत जात असताना मुलावर मोकाट कुत्र्यांनी हल्ला केला. त्याच्या डोक्याला आणि पायांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्याच्या कानालाही मोठी इजा झाली. दरम्यान, पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 174 अन्वये कायदेशीर कारवाई सुरू केली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बाबा बकाला साहिब रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. याचबरोबर, गावातील मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येबाबत आणि पीडित कुटुंबाला मदत करण्यासंदर्भात संबंधित विभाग आणि उपायुक्तांना लेखी अहवाल पाठवला जाईल, असंही जोगिंदर सिंग यांनी सांगितलं.
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