1 नोव्हेंबर : आज 8 राज्ये आणि 5 प्रदेशांमध्ये साजरा केला जातो स्थापना दिवस!
स्थापना दिनाच्या सोहळ्यात भारताची भाषिक विविधता, सांस्कृतिक वारसा आणि संघराज्यीय रचनेचा विकास दिसून येतो. गौतम देबरॉय यांचा रिपोर्ट...
Published : November 1, 2026 at 1:44 PM IST
नवी दिल्ली : भारतातील आठ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेश 1 नोव्हेंबरला आपला स्थापना दिवस साजरा करतात. हा एक योगायोग आहे. हा दिवस भारताची भाषिक विविधता, सांस्कृतिक वारसा आणि संघराज्य रचनेचा विकास दर्शवतो. 1 नोव्हेंबर रोजी स्थापन झालेल्या आठ राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. याशिवाय, पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, चंदीगड, दिल्ली, लक्षद्वीप आणि पुदुचेरी यांचा समावेश आहे.
1 नोव्हेंबरला विशेष महत्त्व : सामाजिक-राजकीय तज्ज्ञ प्रा. देबाशीष चक्रवर्ती यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात 1 नोव्हेंबरला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भाषिक अस्मिता, प्रशासकीय गरजा आणि प्रादेशिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रादेशिक पुनर्रचना करण्यात आली होती." प्रा. चक्रवर्ती यांच्या मते, 1956 चा 'राज्य पुनर्रचना कायदा' (States Reorganisation Act, 1956) या प्रक्रियेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि मध्य प्रदेशमध्ये मोठे बदल झाले होते.
1969 मध्ये तामिळनाडूनं आपलं सध्याचं नाव स्वीकारलं : कर्नाटक पूर्वी 'म्हैसूर' म्हणून ओळखलं जात होतं, तर तामिळनाडू 'मद्रास' या नावानं ओळखलं जात होतं. तामिळनाडूनं 1969 मध्ये आपले सध्याचं नाव स्वीकारलं आहे. प्रा. चक्रवर्ती म्हणाले की, "आंध्र प्रदेश, आपल्या पुनर्रचित स्वरूपात, पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानातील तेलगू भाषिक प्रदेशांसह 'आंध्र' राज्याचे विलीनीकरण करून तयार झाले. कर्नाटक हे कन्नड भाषिक प्रदेशांना एकत्र आणून करण्यात आलं, तर केरळची निर्मिती त्रावणकोर-कोचीन आणि मलबार प्रदेशांच्या एकत्रीकरणातून झाली. 1956 मध्ये राज्यांच्या मोठ्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून मध्य प्रदेशचीही पुनर्रचना करण्यात आली."
भाषिक आधारावर पंजाबमधून हरियाणा वेगळं झालं : पुढचा महत्त्वाचा टप्पा 1966 मध्ये आला, जेव्हा 'पंजाब पुनर्रचना कायद्या'अंतर्गत भाषिक आधारावर पंजाबमधून हरियाणा वेगळं करण्यात आलं. या विभाजनानंतर पंजाबला आपलं सध्याचे भौगोलिक स्वरूप प्राप्त झालं, तर चंदीगड एक केंद्रशासित प्रदेश बनले आणि ते पंजाब व हरियाणाची संयुक्त राजधानी म्हणून कार्यरत आहे. मध्य प्रदेशातून विभक्त झाल्यानंतर, 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी छत्तीसगड भारताचे 26 वे राज्य बनले. आदिवासी समुदाय, खनिज संपत्ती आणि समृद्ध सांस्कृतिक परंपरांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय ओळखीची दीर्घकाळापासूनची मागणी या राज्य निर्मितीतून दिसून येते.
ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा : "या निमित्तानं विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची स्वतंत्र ओळखही दिसून येते. कर्नाटक या दिवसाला 'कन्नड राज्योत्सव' म्हणून साजरा करतो, तर केरळमध्ये 'केरळ पिरवी' साजरी केली जाते. हे दोन्ही दिवस आपल्या राज्याच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ साजरे होतात. हरियाणा आणि पंजाब पूर्वीच्या अविभाजित पंजाब प्रदेशाचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा दर्शवतात, तर छत्तीसगड आपला आदिवासी वारसा आणि नैसर्गिक संपत्ती प्रदर्शित करतो," असं प्रा. चक्रवर्ती यांनी सांगितलं. दरम्यान, पाच केंद्रशासित प्रदेश या उत्सवाला आणखी एक आयाम देतात, जे भारताची द्वीपसमूह, किनारपट्टीचा वारसा, राष्ट्रीय राजधानी आणि विविध प्रशासकीय प्रणाली दर्शवतात, असंही प्रा. चक्रवर्ती यांनी सांगितलं.
विविध भाषा, परंपरा आणि प्रादेशिक अस्मिता : प्रा. चक्रवर्ती म्हणाले, "केवळ औपचारिक विधींपलीकडे, 1 नोव्हेंबर हा दिवस आपल्याला याची आठवण करून देतो की, भारताची संघराज्यीय रचना ही लोकशाही प्रक्रिया आणि प्रादेशिक आकांक्षा व राष्ट्रीय ऐक्य यांच्यातील समन्वयातून घडली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मितीमुळं शासनप्रणालीला आकार देण्यास, भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपण्यास, तसंच प्रशासनाला स्थानिक लोकांच्या अधिक जवळ आणण्यास मदत झाली आहे." दरम्यान, प्रा. चक्रवर्ती यांच्या मते, हे उत्सव यावर जोर देतात की भारताची ऐक्यता ही एकसमानतेवर नाही, तर विविध भाषा, परंपरा आणि प्रादेशिक अस्मिता यांना एका सामायिक घटनात्मक चौकटीत विविध भाषा, परंपरा आणि प्रादेशिक अस्मितांना सामावून घेण्यावर आधारलेली आहे.
हेही वाचा :
- इंडिया आघाडीचा दिल्लीत आज महामोर्चा; एसआयआर विरोधासह ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याकरिता विरोधकांचे आंदोलन
- सलग तिसऱ्या महिन्यात दरवाढीचा धक्का! व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात 10 रुपयांनी वाढ
- 'सार्वजनिक महाभियोग' : 'इंडिया' आघाडीनं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ठराव केला मंजूर
Conclusion: