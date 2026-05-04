आंबेडकर नगरमध्ये दोन दुचाकींच्या धडकेनंतर मदतीसाठी आलेल्या 8 जणांना कारने चिरडले, सर्वांचा दुर्दैवी अंत
जलालपूर पोलीस स्टेशन क्षेत्रामध्ये रविवारी रात्री मोठा अपघात झाला. 8 जणांना कारने चिरडले, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवले आहेत.
Published : May 4, 2026 at 10:35 AM IST
Updated : May 4, 2026 at 10:41 AM IST
अंबेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) - रविवारी रात्री उशिरा जिल्ह्याच्या जलालपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या एका रस्ते अपघातात आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. दोन दुचाकींची टक्कर झाल्यानंतर, एका भरधाव आणि अनियंत्रित कारने, जखमींना मदत करण्यासाठी घटनास्थळी जमलेल्या नागरिकांना चिरडलं. या दुर्दैवी घटनेत एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले असून, जखमींना रुग्णालयात दाखल केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन दुचाकींची टक्कर रविवारी रात्री साधारण 12 वाजण्याच्या सुमारास झाली. या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाले. जखमींना मदत करण्यासाठी स्थानिक रहिवासी घटनास्थळी धावून आले आणि त्यांना रुग्णालयात नेण्याची तयारी करत असतानाच, एक अनियंत्रित कार तिथे आली आणि मदत करणाऱ्या लोकांना चिरडून पुढे गेली.
हा अपघात जलालपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'अशरफपूर भुवा भाठे' जवळ घडला. घटनेनंतर स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने पोलिसांनी सर्व जखमींना जलालपूर येथील 'सामुदायिक आरोग्य केंद्रात' (CHC) दाखल केले. तिथे डॉक्टरांनी सहा जणांना मृत घोषित केलं. जखमींपैकी दोघांना प्राथमिक उपचारानंतर जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलं; त्यानंतर त्यांना 'टांडा मेडिकल कॉलेज'मध्ये हलवण्यात आलं, जिथे उपचारादरम्यान त्या दोघांचाही मृत्यू झाला.
मृत्यूमुखी पडलेल्यांची नावं - कैफी, उत्तम कुमार, आदित्य कुमार, लालचंद, राजू गुप्ता आणि छोटू अशी पटली आहे. हे सर्वजण आंबेडकरनगरचे रहिवासी होते त्यांचे वय 22 ते 30 वर्षांच्या दरम्यान असून सर्वच तरुण आहेत. उर्वरित दोन मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. जलालपूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) अजय प्रताप यादव यांनी सांगितलं की, या अपघातात सहभागी असलेल्या कारबाबत माहिती गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या रस्ते अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
