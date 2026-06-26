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रामगड बोकारो महामार्गावर भरधाव ट्रकची प्रवासी वाहनाला भीषण धडक : 8 प्रवासी ठार, एक गंभीर

ट्रकनं प्रवासी वाहनाला दिलेल्या भीषण धडकेत तब्बल 8 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना रामगडमधील राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या परिसरात गुरुवारी रात्री घडली.

8 People Died In Jharkhand Accident
संतप्त झालेल्या नागरिकांनी केलं आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 10:11 AM IST

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रांची : कोळसा वाहणाऱ्या भरधाव ट्रकनं प्रवासी वाहनाला दिलेल्या भीषण धडकेत तब्बल 8 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. ही धक्कादायक घटना रामगडमधील राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील लारी बारलोंगमध्ये गुरुवारी रात्री घडली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळावर धाव घेत बचावकार्य केलं. या अपघातात एक प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून त्याला रांचीला पुढील उपचारासाठी हलवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

8 People Died In Jharkhand Accident
अपघातग्रस्त वाहन (ETV Bharat)

ढोल ताशा पथकातील सात जणांचा अपघातात मृत्यू : पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बालसागर येथील दोघं आणि मारगमर्चा गावातील ढोल ताशा पथकाचे वादक प्रवासी वाहनातून मारगमर्चा इथं गेले होते. कार्यक्रम आटोपून ते इतर पथकातील सदस्यांसह बालसागरला परत येत होते. मात्र परत येताना रामगडच्या दिशेनं भरधाव कोळसा वाहून नेणाऱ्या ट्रकनं ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या वाहनाला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की वाहन पूर्णपणे चक्काचूर झालं. या भीषण धडकेत वाहनातील आठही जण गंभीर जखमी झाले. अपघाताची बातमी मिळताच स्थानिक ग्रामस्थ आणि राजरप्पा पोलीस ठाण्यांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. सर्व जखमींना तातडीनं रामगड सदर रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी सात जणांना मृत घोषित केलं, तर आठव्या व्यक्तीची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्याला रांचीला हलवण्यात आलं.

8 People Died In Jharkhand Accident
संतप्त झालेले नागरिक (ETV Bharat)

संतप्त ग्रामस्थांनी महामार्ग धरला रोखून : मृत व्यक्ती ढोल-ताशा पथकातील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अपघात झाल्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी रामगड-बोकारो महामार्ग रोखून धरला. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, प्रशासन जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा अपघात लारी-बारलोंग येथील बुध बाजार परिसराजवळ रामगड-बोकारो राष्ट्रीय महामार्गावर घडला. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी रस्ता अडवल्यानं दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

8 People Died In Jharkhand Accident
संतप्त झालेले नागरिक (ETV Bharat)

सात प्रवाशांचा जागेवरच झाला मृत्यू : ढोल ताशा पथकातील पिंटू यानं सांगितलं की, "बालसागर इथून दोन जण मारगमर्चा इथल्या सहा जणांसह ते परत येत होते. याच दरम्यान ही घटना घडली. मृतांपैकी सहा जण मारगमर्चा येथील आणि दोन जण बालसागर येथील असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. मात्र त्यांची ओळख पटवण्याचं काम अद्याप बाकी आहे. रामगड सदर रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन डॉ. अनिल कुमार यांनी सांगितलं की, "रस्ते अपघातातील एकूण आठ जणांना रुग्णालयात आणण्यात आलं होतं. त्यापैकी सात जण मृत अवस्थेत होते, तर एक जखमी व्यक्ती गंभीर स्थितीत असल्यानं त्याला पुढील उपचारांसाठी रांचीला हलवण्यात आलं. सर्व मृतदेह शवगृहात हलवण्यात आले आहेत."

8 People Died In Jharkhand Accident
पोलीस जवान (ETV Bharat)

ट्रक रॉन्ग साइडनं जात होता भरधाव : "प्राथमिक तपासातून असं दिसून आलं आहे की ट्रक चुकीच्या बाजूनं आला आणि प्रवासी वाहनावर जाऊन आदळला. या प्रवासी वाहनात ढोल ताशा वाद्यवृंदाचे सदस्य प्रवास करत होते. धडक इतकी जोरदार होती की प्रवासी वाहनाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत," अशी माहिती रामगडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) आलोक रंजन यांनी दिली. अपघातानंतर पीडितांचे कुटुंबीय आणि स्थानिक रहिवाशांचा संताप उफाळून आला. वारंवार होणाऱ्या अपघातांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतप्त ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय महामार्ग 23 रोखून धरला. एसडीपीओ, राजरप्पा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी आणि रामगड पोलीस दलासह अनेक पोलीस ठाण्यांचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी तळ ठोकून आहेत. प्रशासन जमावाला शांत करण्याचा आणि वाहतूक पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या चार दिवसांत याच ठिकाणी दहा जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे रस्ते सुरक्षा आणि प्रशासकीय उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या अपघातप्रवण क्षेत्रात सुरक्षिततेच्या ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय असे अपघात घडतच राहतील, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. सध्या परिसरात संतापाचे वातावरण आहे, तर पोलीस अपघाताच्या कारणाचा कसून तपास करत आहेत.

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TAGGED:

RAMGARH ROAD TRAGEDY
8 PEOPLE DIED AFTER TRUCK HIT
ट्रकची प्रवासी वाहनाला भीषण धडक
रामगडमध्ये 8 प्रवासी ठार
8 PEOPLE DIED IN JHARKHAND ACCIDENT

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