मध्य प्रदेशात अपघातांमध्ये 8 जणांचा मृत्यू; दिंडोरीत रस्त्यावर उभ्या असलेल्यांना ट्रकने चिरडले
रस्त्याच्या मधोमध ही कार पूर्णपणे चक्काचूर झाली होती; कारमधून प्रवास करणाऱ्या चार तरुणांपैकी तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चौथ्या तरुणाला गंभीर दुखापत झाली.
Published : April 12, 2026 at 4:42 PM IST
दिंडोरी/देवास: मध्य प्रदेशातील दिंडोरी आणि देवास जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या भीषण रस्ते अपघातांमध्ये आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागलाय. दिंडोरीमध्ये शनिवारी रात्री 1 वाजताच्या सुमारास भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका ट्रकने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या सहा लोकांना धडक दिली. या अपघातात पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर एका व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली. दुसरा अपघात देवासमध्ये इंदूर-भोपाळ महामार्गावरील नेवरी फाट्याजवळ काल रात्री उशिरा घडला; यात एका कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती कार वेगाने एका झाडावर जाऊन आदळली. रस्त्याच्या मधोमध ही कार पूर्णपणे चक्काचूर झाली होती; कारमधून प्रवास करणाऱ्या चार तरुणांपैकी तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चौथ्या तरुणाला गंभीर दुखापत झाली.
रस्त्यावर उभ्या असलेल्यांना ट्रकने चिरडले : मिळालेल्या माहितीनुसार, दिंडोरीतील हा अपघात जबलपूर-अमरकंटक राष्ट्रीय महामार्गावर रात्री 1 वाजता च्या सुमारास घडला. अशी माहिती समोर आली आहे की, एका पिकअप वाहनातील प्रवासी शनिवारी सिलियारी गावात एका अंत्यविधीनंतरच्या विधीसाठी (चौक विधी) उपस्थित राहून आपल्या गावी परतत होते. वाटेत किकरा तलाव गावाजवळ त्यांच्या वाहनाचा एक टायर पंक्चर झाला. चालक टायरमधील पंक्चर दुरुस्त करत असतानाच भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका ट्रकने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या या गावकऱ्यांना धडक दिली. या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एका व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली.
मृतकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाखांची मदत : अपघाताची बातमी मिळताच जिल्हाधिकारी अंजू पवन भदौरिया यांनीही घटनास्थळी धाव घेतली. त्या म्हणाल्या, "काही लोक एका कौटुंबिक कार्यक्रमातून आपल्या गावी परतत असताना वाटेत त्यांना एका ट्रकने धडक दिली. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, जखमी झालेल्या एका व्यक्तीवर सध्या उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी ट्रक चालकाला ताब्यात घेतले आहे. प्रशासन मृतकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देत आहे."
देवासमध्ये भरधाव कार झाडावर आदळली : देवासमध्ये दोन सख्ख्या भावांसह एकूण तीन जणांचा एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, देवासमधून जाणाऱ्या इंदूर-भोपाळ महामार्गावरील सोनकच्छ विधानसभा मतदारसंघाच्या हद्दीत येणाऱ्या 'नेवरी फाटा' येथे ही घटना घडली. त्यांची कार चालकाचा ताबा सुटल्याने भरकटली आणि एका झाडावर जाऊन आदळली. या भीषण अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला; मृतांमध्ये दुधलाई गावातील सख्खे भाऊ प्रदीप धाकड आणि शुभम धाकड, तसेच गुणाई गावातील मोहित धाकड यांचा समावेश आहे. दरम्यान, सचिन हा गंभीर जखमी झालाय. या अपघातामुळे महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती, जी नंतर पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन सुरळीत केली.
अपघातात तीन जणांचा मृत्यू; दोन सख्ख्या भावांचा समावेश : अपघात घडल्याचे पाहताच तेथून जाणाऱ्या वाटसरूंनी तात्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली. माहिती मिळताच नेवरी फाटा येथील पोलीस चौकीचे एक पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी त्वरित बचावकार्य सुरू केले आणि अथक प्रयत्नांनंतर कारचा चक्काचूर झालेल्या अवशेषांमधून तीन मृतदेह आणि जखमी अवस्थेतील एका व्यक्तीला सुखरूप बाहेर काढले; त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. पोलिसांनी एका ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने कारचा रस्त्यावर विखुरलेला मलबा बाजूला केला, ज्यामुळे निर्माण झालेली मोठी वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यात त्यांना यश आले.
