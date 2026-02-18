इंदूरची आजी ठरली विद्यापीठाची टॉपर! सुषमा मोघे यांनी 78व्या वर्षी मराठी साहित्यात पटकावलं सुवर्णपदक

ETV Bharat / bharat

इंदूरच्या 78 वर्षीय सुषमा मोघे यांनी एमए मराठी साहित्य या विषयात सुवर्णपदक पटकावलं आहे. देवी अहिल्या विद्यापीठातीच्या अंतिम परीक्षेत त्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक मिळवलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 2:17 PM IST

इंदूर : शिकण्यासाठी वयाची अट नसते, ही म्हण 78 वर्षीय सुषमा मोघे यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करून दाखवली आहे. निवृत्तीनंतर त्यांनी देवी अहिल्या विद्यापीठात एमए मराठी साहित्य विषयात प्रवेश घेतला आणि अंतिम परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावलं. मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) झालेल्या विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात सर्वांचं लक्ष सुषमा मोघे यांनी वेधलं होतं. राज्यपाल मंगुभाई पटेल यांच्या हस्ते त्यांना सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आलं.

76 व्या वर्षी घेतला विद्यापीठात प्रवेश : सुषमा मोघे या 76व्या वर्षी एमए मराठी साहित्यात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यापीठातील पहिल्या विद्यार्थिनी ठरल्या. अलीकडेच विद्यापीठानं परीक्षेसाठी वयोमर्यादेची अट रद्द केल्यामुळे त्यांना हे शक्य झालं.

निवृत्तीनंतरही शिक्षणाची ओढ कायम : सेंट्रल स्कूलमध्ये संगीत शिक्षिका म्हणून 40 वर्षे काम केल्यानंतर त्या निवृत्त झाल्या. मात्र निवृत्तीनंतरही त्यांनी शिक्षणाची ओढ कायम ठेवली. संगीत विषयात पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी केमिस्ट्रीमध्ये 'एमएस्सी'ची पदवीही संपादन केली.

निवृत्तीनंतर, त्यांनी हिंदीतून मराठीत भाषांतर करण्यास आणि विविध विषयांवर पुस्तकं लिहिण्यास सुरुवात केली. त्यांनी जवळजवळ डझनभर पुस्तकं लिहिली असून ती प्रकाशितही झाली आहेत. दरम्यान, निवृत्त झाल्यानंतर, सुषमा मोघे यांनी घरी मोकळा वेळ घालवण्याऐवजी मराठी साहित्यात पदव्युत्तर पदवी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी देवी अहिल्या विद्यापीठाच्या कला विभागात सर्वाधिक गुणांसह ही पदवी मिळवली. या विषयात अव्वल स्थान मिळवल्याबद्दल, मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल यांनी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात त्यांचा सन्मान केला.

'निवृत्तीनंतर जीवन संपत नाही' : सुषमा मोघे म्हणाल्या, 'वाचन-लेखनाची आवड असल्यास वय अडथळा ठरत नाही.' त्यांच्या सुनेनं, पूजा मोघे यांनी सांगितलं की, कुटुंबानं त्यांना नेहमीच पाठिंबा दिला. सुषमा यांनी आपल्या समवयस्कांना संदेश दिला की, निवृत्तीनंतर जीवन संपत नाही. ते नव्या उमेदीनं पुन्हा सुरू करता येतं.

230 पीएचडी पदवीधारकांचा सन्मान : दीक्षांत समारंभात 230 पीएचडी पदवीधारकांना राज्यपालांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात आली. तसंच 130 विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सुवर्ण आणि रौप्यपदकं देऊन गौरविण्यात आलं.

