प्रजासत्ताक दिन 2026 : 'कर्तव्य पथ'वर दिसणार भारताची आन-बान-शान, पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्या शुभेच्छा

भारत आज ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली येथे होणाऱ्या मुख्य समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अभिवादन स्वीकारतील.

77th Republic Day
प्रजासत्ताक दिन (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 26, 2026 at 9:35 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : भारत आज (26 जानेवारी) 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. राष्ट्रीय अभिमान, लष्करी शौर्य आणि सांस्कृतिक विविधतेचे अनोखे मिश्रण असलेली ही परेड नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय महामार्गावर होईल. परेड सकाळी 10:30 वाजता सुरू होईल, दूरदर्शन त्याचे थेट प्रक्षेपण सकाळी 8 वाजता करेल. ही परेड सुमारे 90 मिनिटे चालेल. दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओचे अधिकृत यूट्यूब चॅनेल तसेच देशभरातील अनेक सरकारी वेबसाइट्स आणि प्रमुख वृत्तवाहिन्या देखील या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करतील, ज्यामध्ये विविध भारतीय भाषांमध्ये भाष्य असेल.

वंदे मातरम ही थीम : या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाची थीम "वंदे मातरम" आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने राष्ट्रीय गीताच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही थीम निवडली आहे.

प्रमुख पाहुणे कोण आहेत? : द्रौपदी मुर्मू या समारंभाचे नेतृत्व करतील. यावेळी, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन हे दोन युरोपियन युनियन नेते प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. उर्सुला वॉन डेर लेयन शनिवारी भारतात आल्या. त्यांची आणि कोस्टाची उपस्थिती भारत-ईयू संबंधांसाठी एक महत्त्वाचा राजनैतिक संदेश म्हणून पाहिली जात आहे.

पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा : 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला शुभेच्छा दिल्या. 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत त्यांनी लिहिले की, "प्रजासत्ताक दिनाच्या माझ्या सर्व देशवासीयांना हार्दिक शुभेच्छा. भारताच्या सन्मानाचे, अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक असलेला हा महान राष्ट्रीय सण तुमच्या आयुष्यात नवीन ऊर्जा आणि उत्साह भरून जावो. विकसित भारताचा संकल्प आणखी मजबूत होवो - ही माझी मनापासून इच्छा आहे."

