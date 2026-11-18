केस खाण्याच्या दुर्मीळ आजार! मुलीच्या पोटातून काढला 750 ग्रॅम वजनाचा केसांचा गोळा
तपासणीदरम्यान मुलीला 'रॅपन्झेल सिंड्रोम' (Rapunzel Syndrome) नावाचा एक अत्यंत दुर्मीळ आजार झाल्याचं समोर आलं.
Published : November 18, 2026 at 5:38 PM IST
अनंतपूर : आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथील सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मंगळवारी एका मुलीच्या पोटातून 750 ग्रॅम वजनाचा केसांचा गोळा यशस्वीरीत्या बाहेर काढला. या 15 वर्षीय मुलीला स्वतःचेच केस खाण्याची सवय होती. यामुळं तिला आरोग्यासंबंधी समस्यांचा सामना करावा लागला. ज्यावेळी तिला तीव्र पोटदुखी, उलट्या आणि लक्षणीय वजन घटल्यामुळं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी तपासणीदरम्यान तिला 'रॅपन्झेल सिंड्रोम' (Rapunzel Syndrome) नावाचा एक अत्यंत दुर्मीळ आजार झाल्याचं समोर आलं. जगभरात या सिंड्रोमची केवळ काही प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत, त्यामुळं हे प्रकरण डॉक्टरांसाठी आश्चर्यकारक होतं.
पोटातून काढला 750 ग्रॅम वजनाचा केसांचा गोळा : रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभागाचे प्रमुख डॉ. रामस्वामी नाईक यांच्या माहितीनुसार, रायदुर्ग येथील एका शाळेत इयत्ता दहावीत शिकणारी ही मुलगी तीव्र पोटदुखी, उलट्या आणि वजन मोठ्या प्रमाणात घटल्याच्या तक्रारींसह रुग्णालयात दाखल झाली होती. वैद्यकीय तपासणीत असं दिसून आलं की, त्या मुलीला केस खाण्याची जुनी सवय होती, ज्याला ट्रायकोफॅजिया (Trichophagia) म्हणतात. तिला दुर्मीळ रॅपन्झेल सिंड्रोमचे निदानही झाले. यानंतर, डॉक्टरांच्या एका पथकानं मंगळवारी पोटाची शस्त्रक्रिया केली. यावेळी डॉक्टरांनी तिच्या पोटातून 1.2 मीटर लांब आणि 750 ग्रॅम वजनाचा केसांचा गोळा बाहेर काढला. दरम्यान, मुलगी आता बरी असून तिची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
ट्रायकोफेजिया म्हणजे काय?
क्लीव्हलँड क्लिनिक हेल्थ लायब्ररीनुसार, 'ट्रायकोफेजिया' (Trichophagia) हा मानसिक आरोग्याशी संबंधित एक विकार आहे, ज्यामध्ये व्यक्ती स्वतःचे केस खाते. जेव्हा हे केस गिळले जातात, तेव्हा निर्माण होणाऱ्या पचनसंस्थेच्या विकाराला 'रॅपन्झेल सिंड्रोम' असे म्हणतात. या स्थितीने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना स्वतःचे केस, किंवा विग, हेअर एक्स्टेंशन्स किंवा हेअरब्रशवरील केस खाण्याची तीव्र इच्छा होते.
एका ऑनलाइन वैद्यकीय डेटाबेसमधील लेखानुसार, "जर तुमचे केस लांब असतील, तर कंटाळा आल्यावर तुम्ही कदाचित नकळतपणे केसांची टोके तोंडात टाकत असाल; परंतु, आपण काय करत आहोत हे लक्षात आल्यावर तुम्ही लगेच थांबता. मात्र, ट्रायकोफेजिया असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत, क्वचित प्रसंगी त्यांच्या पोटात केसांचा तयार होऊ शकतो. पोटात तयार झालेला हा केसांचा गोळा अन्नाला पचनसंस्थेतून पुढं जाण्यापासून रोखू शकतो."
एखादी सवय असणे आणि एखाद्या गोष्टीची अनिवार इच्छा (irresistible urge) असणे, यात खूप सूक्ष्म फरक असतो. लेखानुसार, "ट्रायकोफेजिया (केस खाणे) ही स्थिती या सीमेपलीकडे जाते; कारण यामध्ये व्यक्तीला केस खाण्याची इच्छा रोखणे अशक्य होते." लेखात पुढं म्हटलं आहे की, "क्वचित प्रसंगी, ट्रायकोफेजिया असलेल्या व्यक्तींच्या पोटात 'ट्रायकोबेझोअर' (केसांचा गोळा) तयार होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, तो काढून टाकण्यासाठी डॉक्टर शस्त्रक्रिया किंवा एंडोस्कोपीसारख्या वैद्यकीय प्रक्रिया सुचवू शकतात. जर पोटात केसांचा गोळा नसेल, तर डॉक्टर औषधोपचार आणि मानसिक आरोग्यासाठी थेरपी घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात."
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