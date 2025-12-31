ETV Bharat / bharat

इंदूर : दुषित पाण्यामुळे 70 जण रुग्णालयात, तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई; महापालिकेवर गुन्हा दाखल करण्याची काँग्रेसची मागणी

इंदूरच्या भागीरथपुरा इथं दुषित पाण्यामुळे 150 लोक आजारी पडले आहेत. त्यापैकी 70 जण अजूनही रुग्णालयात असून याप्रकरणी राज्य सरकारनं तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

Contaminated Water Bhagirathpura Indore
इंदूर दुषित पाणी प्रकरण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदूर (मध्य प्रदेश) : इंदूर प्रशासन दूषित पाण्याच्या समस्येवरून आता अ‍ॅक्टिव्ह मोडवर आलं आहे. भागीरथपुरा इथं दूषित पाण्यामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर राज्य सरकारनं मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. सोबतच, प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं असून एका अभियंत्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणासाठी कोणालाही सोडलं जाणार नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

खरं तर, या घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे, पण प्रशासनाकडून याची स्पष्टता मिळालेली नाही. दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

इंदूर दुषित पाणी प्रकरण (ETV Bharat)

दूषित पाण्यामुळे 70 जण रुग्णालयात : गेल्या आठवड्यातील गुरुवारपासून दूषित पाण्याच्या पुरवठ्यामुळे भागीरथपुरा येथील सुमारे 150 लोक आजारी पडले आहेत. त्यापैकी 70 जण अजूनही रुग्णालयात दाखल आहेत.

भागीरथपुरा येथील रहिवासी उर्मिलादेवी, नंदलाल पाल आणि मंजुलता नावाच्या महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे झालेल्या गोंधळानंतर, महानगरपालिकेचं पथक सकाळपासून दूषित पाण्याचा स्रोत शोधण्याचं काम करत होतं. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी परिस्थितीची दखल घेतली असून सर्व रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Contaminated Water Bhagirathpura Indore
इंदूर दुषित पाणी प्रकरण (ETV Bharat)

तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई : मंगळवारी (30 डिसेंबर) संध्याकाळपर्यंत, राज्य सरकारनं तीन अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आणि त्यांना निष्काळजीपणासाठी जबाबदार धरलं. इंदूर महानगरपालिकेचे झोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले आणि सहाय्यक अभियंता योगेश जोशी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे. याशिवाय, पीएचईचे प्रभारी उपअभियंता शुभम श्रीवास्तव यांना तत्काळ सेवेतून काढून टाकण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक चौकशी समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

Contaminated Water Bhagirathpura Indore
इंदूर दुषित पाणी प्रकरण (ETV Bharat)

चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन : या घटनेवर मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले, "भागीरथपुरा परिसरातील घटना अत्यंत दुःखद आहे". सोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी मृतांना श्रद्धांजली वाहिली आणि पीडितांना लवकर बरे होण्याची प्रार्थना केली.

तर जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा म्हणाले, "भागीरथपुरा प्रकरणात, विभागीय अधिकारी शालिग्राम सितोले आणि सहाय्यक अभियंता योगेश जोशी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, पीएचईचे प्रभारी उप-अभियंता शुभम श्रीवास्तव यांना तात्काळ सेवेतून काढून टाकण्यात आलं आहे."

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आयएएस अधिकारी नवजीवन पनवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती चौकशी करेल. अधीक्षक अभियंता प्रदीप निगम आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. शैलेश राय यांचाही या समितीत समावेश आहे.

Contaminated Water Bhagirathpura Indore
इंदूर दुषित पाणी प्रकरण (ETV Bharat)

महापालिकेविरुद्ध एफआयआर दाखल करा- जितू पटवारी : या घटनेनंतर, इंदूर महानगरपालिका आणि राज्य सरकारवर आता विरोधकांकडून टीका होत आहे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी यांनी रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांची भेट घेतली. त्यांनी संपूर्ण घटनेसाठी महापौर आणि महानगरपालिका आयुक्तांना जबाबदार धरलं आणि त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली.

जितू पटवारी म्हणाले, "इंदूरमध्ये घाणेरड्या पाण्यामुळे घाणेरडे प्रकार घडतात. ड्रेनेजचं पाणी नर्मदा नदीत मिसळतं, ज्यामुळे अतिसार, कावीळ आणि इतर आजार होतात. जर तीन लोकांचा मृत्यू झाला असेल तर याचा अर्थ पाणी विषारी आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे."

Contaminated Water Bhagirathpura Indore
इंदूर दुषित पाणी प्रकरण (ETV Bharat)

'2300 कोटी रुपयांचं बजेट, तरी विषारी पाणी' : महानगरपालिकेच्या काराभाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले, "जर पिण्याच्या पाण्यासाठी 2300 कोटी रुपयांचं बजेट असलेली महानगरपालिका अजूनही आपल्याला दूषित पाणी पुरवत असेल, तर हे अतिशय गंभीर आहे. प्रति व्यक्ती हजारो रुपये पाण्यावर खर्च केले जात आहेत. तरीही, लोक विषारी पाणी पित आहेत. ही चिंतेची बाब आहे."

ते पुढे म्हणाले, "राज्यात ट्रिपल इंजिन सरकार आहे, कैलाश विजयवर्गीय स्वतः शहरी प्रशासन मंत्री आहेत. इंदूरनं तुम्हाला खूप काही दिलं आहे, तुम्ही एक महत्त्वाचे कॅबिनेट मंत्री आहात, पण तुम्ही इंदूरच्या लोकांना काय दिलं?"

"मी आमच्या काँग्रेस नेत्यांना पोलीस ठाण्यात जाऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास सांगेन, जेणेकरून या कृत्यासाठी कोणालातरी जबाबदार धरता येईल."

भागीरथपुराच्या मुख्य लाईनमध्ये गळती आढळली : मंगळवारी भागीरथपुरा इथल्या दुषित पाण्याचा स्रोत सापडला. पोलीस ठाण्यातील शौचालयाच्या पाईपलाइनमध्ये गळती आढळून आली आहे. या गळतीमुळे पाइपलाइनमध्ये घाण पाणी मिसळत होतं आणि दूषित पाणीपुरवठा होत होता.

पाईपलाईनची तपासणी केल्यानंतर, महानगरपालिका आयुक्त दिलीप कुमार यादव म्हणाले, "पाण्याच्या पाईपलाइनमध्ये ड्रेनेज गळती आढळून आली आहे. गळती दुरूस्त करण्यात आली आहे. पण लाईन फ्लश आणि क्लोरीनेशन केल्यानंतरच पाण्याची चाचणी केली जाईल आणि नमुने घेतले जातील. याचा अहवाल आल्यानंतरच परिसरात पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू होईल."

हेही वाचा

TAGGED:

INDORE 2 OFFICIALS SUSPENDED
INDORE PEOPLE ILL CONTAMINATE WATER
CONTAMINATE WATER SUPPLY INDORE
JITU PATWARI DEMANDED FIR ON NIGAM
BHAGIRATHPURA CONTAMINATED WATER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.