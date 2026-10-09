गुजरातमध्ये ट्रक आणि पिकअपच्या धडकेत 7 कामगारांचा मृत्यू, 20 हून अधिक जखमी
एका ट्रकनं बोलेरो पिकअपला जोरदार धडक दिली. या घटनेत सात कामगारांचा मृत्यू झाला असून 20 ते 22 जण जखमी झाले आहेत.
Published : October 9, 2026 at 4:37 PM IST
कच्छ (गुजरात) : गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात शुक्रवारी मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली. एका ट्रकनं बोलेरो पिकअपला जोरदार धडक दिली. या घटनेत सात कामगारांचा मृत्यू झाला असून 20 ते 22 जण जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी सांगितलं की, हा अपघात खावडाजवळील रिन्यूएबल एनर्जी पार्कमध्ये शुक्रवारी पहाटे 3 ते 4 वाजताच्या दरम्यान घडला. तसंच बोलेरो पिकअपमध्ये सिमेंटच्या गोण्या आणि जवळपास 30 कामगार होते, असं प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे.
कामावरून परतत असताना अपघात : या अपघाताबाबत कच्छचे पोलीस अधीक्षक विकास सुंदा यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला फोनद्वारे सांगितलं की, पहाटे सुमारे 3:30 वाजता, आरी चेक-पोस्ट आणि आरी पार्क दरम्यान दोन वाहनांची समोरासमोर धडक झाली. एका वाहनानं दुसऱ्या वाहनाला चिरडले, ज्यात सात जणांचा मृत्यू झाला. जखमींना तातडीनं उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. आरी पार्कमधील कामावरून परतत असताना कामगारांचा हा अपघात झाला. दरम्यान, हा अपघात इतका भीषण होता की, कामगारांना घेऊन जाणारा पिकअप ट्रक पूर्णपणे चक्काचूर झाला.
पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू : अपघाताची बातमी मिळताच स्थानिक रहिवासी आणि पोलीस पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. आरी पार्क परिसरातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच मोठा अपघात आहे. दरम्यान, या अपघातानंतर मृतांना सुरूवातीला खावडा इथं नेण्यात आलं. त्यानंतर शवविच्छेदनासाठी त्यांना भुज इथं नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. दरम्यान, या घटनेचा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. ते सध्या अपघाताचे कारण आणि धडकेच्या परिस्थितीसह विविध पैलूंचा तपास करत आहेत. या घटनेमुळं रस्ते सुरक्षेबद्दल पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हेही वाचा :