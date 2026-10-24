आंध्र प्रदेशात रस्ते बांधकामादरम्यान जिलेटिनच्या कांड्यांचा स्फोट; 7 जणांचा मृत्यू
या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. मोठ्या आवाजामुळं घाबरलेल्या लोकांनी, भूकंप झाला असावा, या भीतीनं घराबाहेर पळ काढला होता.
Published : October 24, 2026 at 3:26 PM IST
अनंतगिरी : आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी जिल्ह्यात पिनाकोटाजवळ रस्ते बांधकामादरम्यान जिलेटिनच्या कांड्यांचा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला. पिनाकोटा पंचायतींतर्गत येणाऱ्या पेचुमामिडी येथील रस्ता तयार करण्यासाठी टेकडी कापण्याचे काम कामगार करत होते. त्यावेळी ही घटना घडली.
डिझेल ओतत असताना अचानक लागली आग : मिळालेल्या माहितीनुसार, कामगार स्फोट घडवून आणण्यासाठी जिलेटिन कांड्या बसवलेल्या एका विशेष यंत्राचा वापर करत होते. या यंत्रात डिझेल ओतत असताना अचानक आग लागली आणि त्यानंतर जिलेटिनच्या कांड्यांचा स्फोट झाला. या घटनेच्या वेळी तिथून जाणारी काही वाहनंही या स्फोटाच्या विळख्यात आली, ज्यापैकी दोन वाहनांचं नुकसान झालं. तर या घटनेत सात जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
अल्लुरी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक अमित बारदार यांच्या माहितीनुसार, डंपर ट्रकमध्ये डिझेल भरत असताना ही घटना घडली असावी. कामाचे ठिकाण मुख्य ठिकाणापासून सुमारे 100 किमी दूर असल्यामुळं कामगार तिथं डिझेल ड्रममधून आणून ठेवतात. तसंच पुढं त्यांनी सांगितलं की, टाकी भरताना कामगारांकडून कदाचित पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नसावी आणि एखाद्या ठिणगीमुळं आग लागली असावी. दरम्यान, ही अपघाती आग होती, स्फोट नाही, असंही अमित बारदार यांनी स्पष्ट केलं.
घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण : या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींमध्ये विशाखापट्टणम येथील शिक्षिका सुनिता, देवरपल्ली येथील कामगार मणी, चिडाकाडा येथील नारायण राव, कडपा येथील पवन कुमार आणि एका टिप्पर ट्रकच्या चालकाचा समावेश आहे; ज्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही. दरम्यान, सुनिता या पिनाकोटा परिसरातील मड्डिरेबू एमपीपी शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या आणि ही घटना घडली, त्यावेळी त्या शाळेत जात होत्या, असं सांगण्यात येतं. दरम्यान, या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. मोठ्या आवाजामुळं घाबरलेल्या लोकांनी, भूकंप झाला असावा, या भीतीनं घराबाहेर पळ काढला होता.
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