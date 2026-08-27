प्रवासी बसनं ऑटोला चिरडलं : भीषण अपघातात 7 प्रवाशांचा मृत्यू
बसनं ऑटो रिक्शाला चिरडल्यानं भीषण अपघातात 7 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. ही घटना आंध्र प्रदेशमधील पलनाडू जिल्ह्यात घडली. या घटनेत 8 प्रवासी गंभीर जखमी आहेत.
Published : August 27, 2026 at 9:07 AM IST
अमरावती : भरधाव खासगी प्रवासी बसनं ऑटो रिक्शाला चिरडल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात तब्बल 7 प्रवासी ठार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना पलनाडू जिल्ह्यात चिलाकलुरिपेट चौकाजवळ गुरुवारी पहाटे घडली. या ऑटो रिक्शात 15 प्रवासी प्रवास करत होते. यातील 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मृतांमध्ये बोंटा बाबू (६२), बोंटा मनेम्मा (५५), संपूर्णम्मा (७०), लक्ष्मम्मा (७५), गंगम्मा (५०), चौतुपल्ली सुवार्ता (४५) आणि मारियम्मा (४५) आदींचा समावेश आहे. मृत नागरिक हे वेलुरू गावातील राहणारे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
वाढदिवस साजरा करुन परत येताना 7 ठार : आंध्र प्रदेशातील पलनाडू जिल्ह्यात चिलाकलुरिपेट चौकाजवळ गुरुवारी पहाटे भीषण रस्ते अपघात झाला. विजयवाडा ते तिरुपती मार्गावर धावणाऱ्या एका खासगी ट्रॅव्हल बसनं ऑटो रिक्षाला चिरडलं. ऑटो-रिक्षानं प्रवास करणाऱ्या १५ जणांपैकी सात जणांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले. जखमींमध्ये चार मुलांचा समावेश आहे. मृत प्रवासी चिलाकलुरिपेटमधील वेलुरू गावातील रहिवासी असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी आहे. बापटला जिल्ह्यातील कोंडामंजुलुरू इथं वाढदिवसाच्या कार्यक्रमावरून हे नागरिक परतत असताना हा अपघात झाला. जखमींना उपचारासाठी गुंटूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. या अपघातात चौघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर दोघांचा गुंटूर शासकीय रुग्णालयात आणि एकाचा चिलाकलुरिपेट शासकीय रुग्णालयात मृत्यू झाला. मृतांची नावं पुढीलप्रमाणं आहेत.