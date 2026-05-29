उत्तर प्रदेशात बांधकाम सुरू असलेल्या पुलाचा स्लॅब कोसळला, सहा कामगारांचा मृत्यू
या दुर्घटनेत सहा कामगारांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Published : May 29, 2026 at 4:46 PM IST
हमीरपूर : उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर इथं गुरुवारी रात्री उशिरा वादळी पावसात बांधकाम सुरू असलेल्या पुलाचा एक स्लॅब कोसळला. या दुर्घटनेत सहा कामगारांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक पोलीस आणि एसडीआरएफची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली असून बचावकार्य सुरू आहे. पोलीस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक यांनी सांगितलं की, बांधकाम सुरू असलेल्या पुलाचा एक स्लॅब कोसळल्यानं सहा कामगारांचा मृत्यू झाला. दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. इतर पीडितांना शोधण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर : दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हमीरपूर अपघाताची तत्काळ दखल घेतली आहे. अपघातातील मृतांबद्दल त्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी शोकाकुल कुटुंबियांप्रति सांत्वन व्यक्त केलं. तसंच त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. याचबरोबर, मुख्यमंत्र्यांनी एसडीआरएफला (SDRF) मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, जखमींवर योग्य उपचार सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पुलाचा एक स्लॅब अचानक कोसळला : जिल्हाधिकारी अभिषेक गोयल यांनी सांगितलं की, हमीरपूरमध्ये बेटवा नदीवर पूल बांधण्यात येत आहे. लालपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मोराकंदर परसानी आणि कुरारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नैथी गावाला जोडण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. गुरुवारी रात्री मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळं बांधकाम सुरू असलेल्या पुलाचा एक स्लॅब अचानक कोसळला. या घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक ग्रामस्थ, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वादळी पाऊस : प्राथमिक माहितीनुसार, आतापर्यंत सहा कामगारांचा मृत्यू झाला असून, इतरही अडकल्याची भीती आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकेंद्र निषाद (22), कुलदीप निषाद (19), सावंत यादव (28), सभाजीत (30), पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) आणि राजेश पाल (42) अशी मृतांची नावं आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यात आलेल्या वादळामुळं अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली आहेत. वीजपुरवठा खंडित झाला असून, अनेक घरांवरील पत्र्याचे शेड उडून गेले आहेत. प्रशासनानं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
हेही वाचा :