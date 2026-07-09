कर्नाटकात ट्रक आणि पॅसेंजर ट्रेनच्या भीषण धडकेत 6 जणांचा मृत्यू, 3 जण गंभीर जखमी
बलगारजवळ काल रात्री उशिरा लॉरी आणि पॅसेंजर गाडी यांच्यात झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आणि तीन जण गंभीर जखमी झाले.
Published : July 9, 2026 at 11:03 AM IST
उत्तर कन्नड: कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील येल्लापूर तालुक्यात अरबैल घाटातील बलगारजवळ काल रात्री उशिरा लॉरी आणि पॅसेंजर गाडी यांच्यात झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आणि तीन जण गंभीर जखमी झाले. सर्व मृत व्यक्ती धारवाडचे रहिवासी होते आणि हुबळी-धारवाडमध्ये स्विगीसाठी अर्धवेळ डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत होते.
प्रवासादरम्यान घडलेली दुःखद घटना : रात्रीच्या वेळी धारवाडहून धर्मस्थळा आणि मंगळुरूला प्रवास करत असताना हा दुःखद अपघात घडला. भरधाव वाहनात चालकासह एकूण 9 जण होते. अरबैल घाटातील बलगार येथे पोहोचल्यावर भरधाव वाहनाची लॉरीला समोरून धडक बसली. धडकेचा जोर इतका होता की भरधाव वाहन पूर्णपणे चक्काचूर झाले.
मृत व्यक्तींची ओळख पटली आहे : भरधाव वाहनातून प्रवास करणाऱ्या सहा जणांचा या अपघातात मृत्यू झाला. मृतांची ओळख बसवराज (48), अभिषेक ईश्वर (28), अक्षय (26), अभिषेक (26), संजीव अंगडी (33, चालक) आणि मंजुनाथ चुलकी (32) अशी पटली आहे.
तीन जण गंभीर जखमी : अपघातात गंभीर जखमी झालेले तीन जण शिवराज दुर्गाप्पा मडीवाल (22), सचिन आणि चेन्नबसय्या बसलिंगय्या संपगवा (28) यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर तातडीचे उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांनी घटनास्थळाला भेट दिली : येल्लापूर पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली असून तपास सुरू आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत ही प्राथमिक माहिती आहे. येल्लापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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