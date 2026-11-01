नेपाळमध्ये मुसळधार हिमवृष्टीमुळे सहा भारतीय पर्यटक बेपत्ता; लष्कराकडून बचावकार्य सुरू
अचानक झालेल्या मुसळधार हिमवृष्टी आणि खराब हवामानामुळं सहा भारतीय पर्यटक बेपत्ता झाले आहेत. रोहित राज यांचा रिपोर्ट...
Published : November 1, 2026 at 3:30 PM IST
मोतिहारी : नेपाळमधील उंच हिमालयीन प्रदेश असलेल्या डोल्पामधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. याठिकाणी अचानक झालेल्या मुसळधार हिमवृष्टी आणि खराब हवामानामुळं सहा भारतीय पर्यटक बेपत्ता झाले आहेत. बेपत्ता झालेल्या पर्यटकांमध्ये दोन महिला आणि चार पुरुषांचा समावेश आहे. हे पर्यटक डोल्पाच्या धो भागातून जगप्रसिद्ध शे-फोक्सुंडो तलावाकडे प्रवास करत होते. हवामान अचानक बदलले आणि पर्वतीय प्रदेशात मुसळधार हिमवृष्टी सुरू झाली. तेव्हापासून पर्यटकांशी संपर्क तुटला आहे. नुमला आणि वागला पासच्या दुर्गम पर्वतीय भागात हे पर्यटक कुठेतरी अडकले असावेत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
नेपाळ लष्कराकडून पर्यटकांचा शोध सुरू : या घटनेमुळं नेपाळचे स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पर्यटकांना शोधून त्यांच्या सुरक्षित परतीची खात्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बचाव मोहीम तयार केली जात आहे. स्थानिक प्रशासनानं शोध मोहिमेसाठी नेपाळी लष्कराचे एक पथकही तैनात केलं आहे. मात्र, सतत होणारी हिमवृष्टी आणि खराब हवामानामुळं बचाव आणि मदतकार्यात मोठी आव्हानं निर्माण होत आहेत. सहा भारतीय पर्यटकांच्या बेपत्ता होण्यामुळं त्यांच्या कुटुंबीयांची चिंता साहजिकच वाढली आहे. दरम्यान, नेपाळी लष्कर आणि स्थानिक प्रशासनाच्या बचाव कार्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अर्णब चक्रीवादळाचा परिणाम : मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या अर्णब चक्रीवादळामुळं नेपाळच्या उंच हिमालयीन प्रदेशातील हवामानात अचानक बदल झाला आहे. याचा परिणाम डोल्पा जिल्ह्यातील उंच भागांमध्ये जाणवत आहे. मुसळधार हिमवृष्टी सुरू असून, डोंगराळ रस्त्यांवर बर्फाचा जाड थर साचला आहे. या भागातून प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक झाले आहे.
खराब हवामानात पर्यटकांचा प्रवास : पर्यटक धो भागातून शे-फोक्सुंडो तलावाकडे जात होते. स्थानिक मार्गदर्शकांनी आणि गावकऱ्यांनी त्यांना खराब हवामान आणि पर्वतीय खिंडीबद्दल सावध केलं, तरीही त्यांनी आपला प्रवास सुरूच ठेवला. दरम्यान, अचानक जोरदार हिमवृष्टी सुरू झाली आणि नुमला खिंड व वागला खिंडीजवळ त्यांचा संपर्क तुटला. सध्या ते कुठे आहेत याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही.
ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष काय म्हणाले? : शे-फोक्सुंडो ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष धवा समदुक गुरुड यांच्या म्हणण्यानुसार, नुमला खिंड आणि वागला खिंडीच्या आसपासच्या डोंगराळ भागात योग्य मोबाईल नेटवर्क किंवा दळणवळण व्यवस्था नाही. पर्यटकांशी संपर्क साधणे हे प्रशासनासाठी एक मोठं आव्हान बनलं आहे. "सततच्या हिमवृष्टीमुळं पर्यटक नेमकं कुठं अडकले आहेत, हे निश्चित करणंही कठीण झालं आहे," असं धवा समदुक गुरुड यांनी सांगितलं.
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपअधीक्षकांनी काय सांगितलं? : डोल्पाचे मुख्य जिल्हाधिकारी जूनू हमाल आणि पोलीस उपअधीक्षक अनिलराज गिरी यांनी सांगितलं की, बेपत्ता भारतीय पर्यटकांचा शोध घेण्यासाठी नेपाळ लष्कराचे एक विशेष पथक तैनात करण्यात आलं आहे. याशिवाय, दुर्गम डोंगराळ भागात हवाई मार्गानं शोध मोहीम राबवता यावी, यासाठी नेपाळ सरकारकडे हेलिकॉप्टरची मागणी करण्यात आली आहे. "प्रशासन पर्यटकांना लवकरात लवकर शोधून त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं पोलीस उपअधीक्षक अनिलराज गिरी यांनी म्हटलं आहे.
खराब हवामानामुळं मोठं आव्हान : बचाव पथकासमोर खराब हवामान हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. उंच भागांमध्ये सतत होणारी हिमवृष्टी, बर्फाच्छादित रस्ते आणि कमी दृश्यमानतेमुळं मदत आणि बचाव कार्य करणं कठीण झालं आहे. खराब हवामानामुळं हेलिकॉप्टर बचाव कार्यातही अडथळा येऊ शकतो. परिणामी, हवामानात सुधारणा होण्याची वाट पाहत असताना प्रशासन जमिनीवरील शोध मोहीम तीव्र करण्याची तयारी करत आहे.
"सध्या उपल्लो डोल्पा परिसरात अंदाजे 244 पर्यटक आहेत. हवामान सुधारेपर्यंत या सर्व पर्यटकांनी सुरक्षित ठिकाणी राहावं, असा सल्ला प्रशासनानं दिला आहे. स्थानिक लोकांना आणि मार्गदर्शकांनाही पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत सतर्क राहण्यास सांगितलं आहे. खराब हवामानात कोणत्याही पर्यटकानं धोकादायक पर्वतीय खिंडी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये." - जूनू हमाल, मुख्य जिल्हा अधिकारी, डोल्पा
जगभरात प्रसिद्ध आहे नेपाळचा डोल्पा जिल्हा : नेपाळचा डोल्पा जिल्हा त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी, उंच पर्वतांसाठी आणि शे-फोक्सुंडो सरोवरासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. मात्र, हवामानातील अचानक बदलांमुळं हा सुंदर हिमालयीन प्रदेश अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. मुसळधार हिमवृष्टी, विशेषतः नुमला आणि वागलासारख्या उंच पर्वतीय खिंडींमध्ये, रस्ते बंद करू शकते आणि दळणवळणात अडथळा आणू शकते.
हेही वाचा :