दनुआ खोऱ्यातील अपघातात 6 जणांचा मृत्यू; पाच बळी एकाच कुटुंबातील, सर्वजण लग्नासाठी निघाले होते

पूर्ण कुटुंब धनबादहून बिहारमधील शेरघाटी येथे एका लग्नसमारंभासाठी निघाले होते. बरहीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) अजित कुमार विमल यांनी या घटनेला दुजोरा दिलाय.

दनुआ खोऱ्यातील अपघातात 6 जणांचा मृत्यू
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 4:09 PM IST

हजारीबाग: चोपारण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या दनुआ खोऱ्यात घडलेल्या एका भीषण रस्ते अपघातामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेलाय. शनिवारी घडलेल्या या घटनेत सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला. अपघातातील सर्व मृतांची ओळख पटली आहे; विशेष म्हणजे त्यातील पाच जण एकाच कुटुंबातील होते. हे संपूर्ण कुटुंब धनबादहून बिहारमधील शेरघाटी येथे एका लग्नसमारंभासाठी निघाले होते. बरहीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) अजित कुमार विमल यांनी या घटनेला दुजोरा दिलाय.

एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा मृत्यू : हे संपूर्ण कुटुंब धनबादहून बिहारमधील शेरघाटी येथे एका लग्नसमारंभासाठी प्रवास करत होते. दुर्दैवाने लग्नाच्या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वीच या संपूर्ण कुटुंबावर काळाने घाला घातला. काल रात्री उशिरा सर्व मृतदेहांची ओळख पटली. मृतांबाबतची माहिती समोर आली तेव्हा एक अत्यंत हृदयद्रावक सत्य उघड झाले, अपघातातील सहा बळींपैकी पाच जण एकाच कुटुंबातील होते. दरम्यान, सहाव्या बळीची ओळख गाडीचा चालक म्हणून पटली आहे. मृतांमध्ये शिवकुमार भुईया, त्यांची पत्नी रुबी कुमारी, त्यांच्या दोन मुली सोनी कुमारी आणि सुहानी कुमारी तसेच त्यांचे सासरे आणि गाडीचा चालक यांचा समावेश आहे. सर्व मृतांचे शवविच्छेदन सध्या उपविभागीय रुग्णालयात सुरू आहे. या घटनेनंतर मृतांचे नातेवाईक रुग्णालयात दाखल झाले आहेत.

ट्रकने कारला मागून धडक दिली : या भीषण रस्ते अपघातात कारचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला. खोऱ्यातील वळणावळणाच्या रस्त्यांवरून जात असताना मागून येणाऱ्या एका ट्रकने कारला जोराची धडक दिली. अपघाताच्या ठिकाणी एखादा तेलकट पदार्थ सांडला असावा, ज्यामुळे रस्ता निसरडा झाला होता, असेही काही अहवालांतून समोर आले आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी तत्काळ एकच गोंधळ उडाला. स्थानिक रहिवासी तात्काळ घटनास्थळी धावले आणि त्यांनी अपघातातील बळींना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.

अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच आणखी दोघांचा मृत्यू : दरम्यान, या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रशासनाने या रस्त्याची दुरुस्ती करून त्याची स्थिती सुधारली पाहिजे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. या भागात वारंवार अपघात घडत असतात आणि त्यात अनेकदा मानवी जीवहानी होते. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच, अशाच एका घटनेत दुसऱ्या एका कुटुंबातील दोन सदस्यांनाही आपला जीव गमवावा लागला होता. लोक या दरीला 'मृत्यूची दरी' म्हणूनही ओळखतात.

