मदुराईमध्ये 1 कोटी रुपये किमतीची तिरुज्ञानसंबंदर यांची मूर्ती जप्त; तिघांना अटक
ही मूर्ती 15 व्या शतकातील विजयनगर काळातील असून, त्या काळातील कलाशैलीत बनवलेली एक जुनी धातूची मूर्ती आहे, असं मूर्तीच्या अभ्यासातून दिसून आलं आहे.
Published : October 2, 2026 at 8:22 PM IST
मदुराई (तामिळनाडू) : तमिळनाडू पोलिसांच्या 'मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक विभागानं' (ISPU) 52 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजन असलेली आणि 1 कोटी रुपये किमतीची तिरुज्ञानसंबंदर (Thirugnanasambandar) यांची एक प्राचीन धातूची मूर्ती जप्त केली आहे. याप्रकरणी तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
मदुराई जिल्ह्यातील वंडियूर भागातील सेट्टू सिल्व्हर कंपनीमध्ये ठेवलेली तिरुज्ञानसंबंदर यांची धातूची मूर्ती चोरीला गेल्याची माहिती पोलिसांच्या मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक पथकाला मिळाली होती. यानंतर, पोलिसांनी मदुराई-तिरुमंगळम चार पदरी महामार्गाच्या जंक्शनजवळील एट्टैयापुरम ग्रोव्ह परिसरात पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली.
29 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी परिसरात संशयास्पदरित्या आलेल्या एका इनोव्हा कार थांबवून तिची तपासणी केली. त्या कारमध्ये तिरुज्ञानसंबंदर यांची एक प्राचीन धातूची मूर्ती आढळून आली. त्यानंतर पोलिसांनी ती मूर्ती जप्त केली. ही मूर्ती अंदाजे 3 फूट उंच असून तिचे वजन 52.180 किलोग्रॅम आहे.
15 व्या शतकातील मूर्ती : ही मूर्ती 15 व्या शतकातील विजयनगर काळातील असून, त्या काळातील कलाशैलीत बनवलेली एक जुनी धातूची मूर्ती आहे, असं मूर्तीच्या अभ्यासातून दिसून आलं आहे. या मूर्तीचे सध्याचे मूल्य अंदाजे 1 कोटी रुपये आहे. दरम्यान, पोलिसांनी मदुराईमधून जयवेलन (48), पांडियाराजन (37) आणि अकबर (52) या तिघांना अटक केली आहे. हे आरोपी या मूर्तीची तस्करी करत होते.
आरोपींवर गुन्हा दाखल : मदुराई मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक पथकाचे उपनिरीक्षक रामास्वामी यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे, मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक पथक पोलीस ठाण्यात बीएनएसएस, 2023 कायद्याच्या कलम 35 (1) (ई), 106 (1) आणि बीएनएसएस, 2023 कायद्याच्या कलम 302 (डी), 317 (2) आणि 317 (5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपींना न्यायालयीन कोठडी : अटक केलेल्या तिन्ही आरोपींना मदुराई येथील अतिरिक्त मुख्य फौजदारी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले.त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना दोन आठवड्यांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यानंतर, त्या तिघांना विरुधुनगर जिल्हा कारागृहात ठेवण्यात आले.
मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक पथकाचं कौतुक : दरम्यान, या प्रकरणात मदुराई मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक पथकाचे पोलीस निरीक्षक जयकुमार यांची तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या मूर्तीचा उगम, तिचा ऐतिहासिक आणि पुराव्यासंबंधीचा संदर्भ शोधण्याचं काम सुरू आहे. मूर्ती तस्करी प्रतिबंधक पथकाच्या अतिरिक्त पोलीस संचालक कल्पना नायक, पोलीस अधीक्षक अनिल कुमार गिरी आणि पोलीस अधीक्षक एम. चंद्रशेखरन यांनी पथकाने केलेल्या तत्पर कारवाईचे आणि जलद प्रतिसादाचे कौतुक केले.
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