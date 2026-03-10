ईनाडू जर्नलिझम स्कूलची 50 वर्षे : पहिल्या बॅचमधील माजी विद्यार्थ्यांकडून रामोजी राव यांच्या आदर्शांचे स्मरण
ईनाडू जर्नलिझम स्कूलच्या पहिल्या बॅचमधील ज्येष्ठ पत्रकारांनी आपल्या जुन्या आठवणी शेअर केल्या.
Published : March 10, 2026 at 6:38 PM IST
हैदराबाद : 1976 मध्ये स्थापन झालेल्या ईनाडू जर्नलिझम स्कूलच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सोमवारी सोमाजीगुडा येथील ईनाडू कार्यालयात स्कूलचे माजी विद्यार्थी एकत्र आले होते. यावेळी ईनाडू जर्नलिझम स्कूलच्या पहिल्या बॅचमधील ज्येष्ठ पत्रकारांनी आपल्या जुन्या आठवणी शेअर केल्या. या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजलेली शिस्त, वचनबद्धता आणि व्यावसायिक मूल्ये पत्रकारितेतील आमच्या यशाचा पाया रचत होती, असं ज्येष्ठ पत्रकारांनी सांगितलं. तसंच रामोजी राव यांचं मार्गदर्शन त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत मार्गदर्शक तत्व राहिल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
विशेष स्मरणिकेचं प्रकाशन : दरम्यान, यावेळी ज्येष्ठ पत्रकारांनी रामोजी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहिली. या कार्यक्रमादरम्यान, ईनाडूचे संपादक एम. नागेश्वर राव यांनी "स्वर्णक्षरी" नावाच्या एका विशेष स्मरणिकेचं प्रकाशन केलं, ज्यामध्ये पत्रकारिता प्रशिक्षणाच्या पहिल्या तुकडीचे अनुभव आणि आठवणी टिपल्या आहेत. त्यानंतर, वरिष्ठ पत्रकारांनी प्रेस क्लबमध्ये आयोजित संवादात भाग घेतला.
रामोजी राव यांची दूरदृष्टी : यावेळी बोलताना पत्रकारांनी आठवण करून दिली की, पत्रकारिता शाळेच्या पहिल्या बॅचमधील 26 प्रशिक्षणार्थी होते, ज्यांनी एबिड्स येथील मार्गदर्शन कार्यालयात प्रशिक्षण सुरू केलं होतं. तसंच हा कार्यक्रम केवळ बॅचमधील धड्यांपुरता मर्यादित नव्हता तर त्यात रिपोर्टिंग, एडिटिंग आणि न्यूजरूम ऑपरेशन्सचे व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण देखील समाविष्ट होते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर, "विद्यार्थ्यांची निवड रामोजी राव यांच्या दूरदृष्टीचं प्रतिबिंब होती. पत्रकारिता प्रशिक्षणार्थी निवडताना त्यांनी सामाजिक जाणीव, जबाबदारी आणि वचनबद्धतेला खूप महत्त्व दिलं. ईनाडू इथं देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणामुळं पत्रकारांना समाजाच्या कल्याणासाठी समर्पणानं काम करण्यास नेहमीच प्रोत्साहन मिळालं," असं एका माजी विद्यार्थ्यानं सांगितलं.
अनुभवी पत्रकार बनवले : मीडिया अकादमीचे माजी अध्यक्ष देउलापल्ली अमर म्हणाले की, " माझ्या कारकिर्दीला आकार देण्यात या संस्थेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. ईनाडू ही अशी संस्था आहे, जिनं मला या व्यवसायात जन्म दिला. पत्रकारितेत मला जी काही ओळख मिळाली आहे, ती इथं मिळालेल्या प्रशिक्षणामुळेच मिळाली आहे." तर प्रमुख पाहुणे के. श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितलं की, "तेलुगू पत्रकारितेच्या इतिहासात ईनाडूनं स्वतःसाठी एक कायमचं स्थान निर्माण केलं आहे. संयुक्त तेलुगू स्टेट्समधील इतर कोणत्याही वृत्तपत्राचा इतका खोल आणि कायमचा प्रभाव पडलेला नाही. या संस्थेत काम करणारे अभिमानाने म्हणतात की, ईनाडू स्वतःमध्ये एक ब्रँड आहे."
कोण-कोण उपस्थित होते? : या कार्यक्रमाला दंडमुडी सुषमा, मंगू राजगोपाल, ए. विश्वेश्वरा रेड्डी, यादविल्ली मूर्ती, निदामार्थी राजशेकर, सुरमपुडी रामसेशु, वंगारी श्यामसुंदर, जीव्हीएस मूर्ती, एस. बाला रेड्डी आणि रेणुमनु बाशा यांच्यासह पहिल्या बॅचमधील सदस्य उपस्थित होते. ज्येष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लबचे प्रतिनिधी, पत्रकार संघटनांचे नेतेही उपस्थित होते.
