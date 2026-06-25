गुजरातमध्ये आजोबांसोबत घराबाहेर फिरणाऱ्या 5 वर्षांच्या मुलाचा सिंहिणीच्या हल्ल्यात मृत्यू
खांभा तालुक्यातील 'चातुरी' गावाजवळ एक पाच वर्षांचा मुलगा आपल्या आजोबांचे बोट धरून चालत होता. अचानक एका सिंहिणीने त्या मुलावर हल्ला केला आणि त्याला ओढून नेले.
Published : June 25, 2026 at 4:17 PM IST
अमरेली (गुजरात): गुजरातमध्ये सिंहिणीने एका पाच वर्षांच्या मुलावर हल्ला करून त्याचा बळी घेतला, ज्यामुळे परिसरात घबराट आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमरेली जिल्ह्यात सिंहांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे रहिवाशांमध्ये भीती आणि चिंता वाढत आहे; गेल्या काही महिन्यांत सिंहांनी मानवांवर हल्ला केल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत खांभा तालुक्यातील 'चातुरी' गावाजवळ एक पाच वर्षांचा मुलगा आपल्या आजोबांचे बोट धरून चालत होता. अचानक एका सिंहिणीने त्या मुलावर हल्ला केला आणि त्याला ओढून नेले, ज्यामुळे कुटुंब आणि ग्रामस्थांमध्ये एकच आक्रोश आणि घबराट पसरली. घटनेची माहिती मिळताच खांभा वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मुलाचा शोध घेण्यासाठी बचाव मोहीम सुरू केली.
सिंहिणीला जेरबंद केले : रात्री उशिरा वनविभागाच्या पथकाने शोध मोहीम अधिक तीव्र केली आणि परिसराची कसून तपासणी केली. व्यापक शोधमोहिमेनंतर घटनास्थळापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर त्या मुलाचा मृतदेह सापडला; या घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली. वनविभागाकडून सतत गस्त आणि बचाव मोहीम राबवली जात आहे. दरम्यान, या घटनेत सहभाग असल्याचा संशय असलेल्या एका सिंहिणीला पकडून पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात आले. सिंहीण पकडली गेल्यामुळे ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असला तरी परिसरात अजूनही भीतीचे वातावरण कायम आहे. सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) कपिल कुमार भाटिया यांनी सांगितले की, "घटनास्थळाजवळ दोन वन्यप्राणी होते; एका सिंहिणीला भूल देऊन पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात आलंय, तर दुसऱ्या प्राण्याला पकडण्यासाठी काल रात्रीपासून बचाव मोहीम सुरू आहे."
मानव-सिंह संघर्ष वाढला : गिर वनक्षेत्रात सिंहांची वाढती संख्या आणि कमी होत चाललेले जंगल यामुळे सिंह मानवी वस्त्यांकडे आकर्षित होत असल्याचे मानले जाते. परिणामी, सिंह आणि मानव यांच्यातील थेट संघर्षांच्या घटना वाढत आहेत. गेल्या काही वर्षांत सिंहांचे हल्ले आणि मानवी मृत्यूच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, हे वनविभागासमोर एक आव्हान ठरत आहे.
ग्रामस्थांची सुरक्षा उपाययोजनांची मागणी : खरं तर हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यापूर्वी जाफराबाद, कोवाया आणि बागसरा भागात सिंहांच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यूच्या अशाच घटना घडल्या होत्या. गेल्या महिन्यात सिंहांच्या हल्ल्याच्या चार गंभीर घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. चातुरी गावातील घटनेमुळे संपूर्ण अमरेली जिल्ह्यात भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, ग्रामस्थ अधिक कडक सुरक्षा उपाययोजना आणि वनविभागाकडून प्रभावी कारवाईची मागणी करीत आहेत.