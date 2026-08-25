आंध्र प्रदेशमधील एकाच कुटुंबातील 5 जणांनी आयुष्य संपवलं, पोलिसांकडून तपास सुरु
एकाच कुटुंबातील 5 जणांनी आयुष्य संपवल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात पोलीस सर्व बाजूने तपास करत आहेत.
Published : August 25, 2026 at 9:12 PM IST
आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेशमधील श्रीशैलमधून अतिशय धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील 5 जणांनी आयुष्य संपवलं आहे. यामुळे आसपासच्या परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. श्रीशैलममधील वड्डेरा सतराम (हॉटेल) इथील रुम नंबर 11 मध्ये कुटुंबातील या 5 जणांनी जीवनयात्रा संपवली. ही घटना 3 दिवसांनी समोर आली. पोलिसांकडून या प्रकरणात तपास केला जात आहे.
माहितीनुसार, हॉटेल मॅनेजरला खोलीतून दुर्गंध आला. त्यामुळे मॅनेजर खोलीच्या दिशेने गेला. त्यानंतर मॅनेजरने जे पाहिलं ते पाहून त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. रुममध्ये 5 मृतदेह आढळले. मॅनेजरने पोलिसांना तातडीने या घटनेची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच आत्मकुर येथील डीएसपी रामंजनेयुलु आणि त्यांची टीम घटनास्थळी पोहचली. पोलिसांनी पंचनामा केला. या प्रकरणात अधिक तपास सुरु आहे.
आर्थिक अडचणीतून आयुष्य संपवलं? :- "ते सर्वजण महिनाभरापासून वड्डेरा सतराम इथं राहत होते",अशी माहिती हॉटेल मॅनेजरने दिली. पल्लपू सुधाकर (36), मल्लेश्वरी (45), श्रीदेवी (33), गोगुला आदिलक्ष्मी (50) आणि मणिकांत (15) अशी मृतांची नावं आहेत. हे पाचही जण श्री सत्य साई जिल्ह्यातील बट्टालपल्ली येथील रहिवासी होते. आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचा संशय आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? :- "सुधाकर, त्याच्या 3 बहिणी आणि त्याच्या भाच्याने हॉटेलमधील रुम नंबर 11 मध्ये आयुष्याचे दोर कापले. हे 5 जण गेल्या महिन्याच्या 28 तारखेला ऑटोने श्रीशैलम इथं आले होते. ते दररोज 800 रुपये भाडं देत होते. मात्र त्यानंतरही ठीक वाटत नसल्याने ते इथंच थांबले होते", अशी माहिती डीएसपी रामंजनेयुलु यांनी दिली.
आर्थिक अडचणींमुळे हा प्रकार झाल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या घटनेची माहिती त्यांच्या नातेवाईकांना दिलीय, असं पोलिसांनी सांगितलंय. "या प्रकरणात सर्व बाजूने तपास केला जातोय", असं डीएसपी रामंजनेयुलु यांनी सांगितलं.
टीप : आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा. (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
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